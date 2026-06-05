“추가 송부용지 사용한 투표소는 50곳…22곳 용지 부족으로 투표 중지·재개” 선관위 “감축 인쇄 기준·이송 절차 전반 재점검…송파구 부족, 투표소별 편차 탓”

[헤럴드경제=정목희 기자] 6·3 지방선거 본투표 당시 전국 67개 투표소에 부족분을 보충하기 위한 투표용지가 추가 송부된 것으로 파악됐다.

윤재수 선거정책실장은 이날 과천청사 브리핑에서 투표용지 부족 사태와 관련해 “현재까지 파악한 바로는 전국 1만4288개 투표소 중 투표용지가 부족해 추가 송부한 곳은 67개소”라고 밝혔다.

지역별로는 서울이 35개소로 가장 많았고 부산·경남 각 8개소, 대구 7개소, 인천 6개소, 울산 3개소 순이었다. 특히 서울에서는 송파구에서만 15개 투표소에 투표용지가 추가 조달된 것으로 확인됐다.

이 가운데 17개 투표소는 추가 송부된 투표용지를 사용하지 않았지만, 나머지 50개 투표소에서는 실제 투표에 사용됐다.

투표용지 추가 조달 과정에서 투표가 일시 중단됐다 재개된 투표소는 모두 22개소로 집계됐다.

윤 실장은 투표용지를 선거인 수의 50%를 기준으로 감축 인쇄한 경위에 대해 “최근 선거에서 사전투표율이 지속적으로 증가하면서 사전투표율이 높은 지역은 투표용지가 과다하게 남는 경향이 있었다”며 “회수·보관·폐기 과정을 고려할 때 투표용지를 감축 인쇄할 필요가 있다는 내부 의견이 있었다”고 설명했다.

이어 이 같은 내부 검토 결과와 일선 위원회의 의견을 반영해 이번 선거 종합관리지침과 사무편람을 개정했다고 밝혔다.

개정된 내용은 ‘대통령 선거와 국회의원 선거에서는 선거인 수의 60%, 다른 선거에 비해 투표율이 낮은 지방선거에서는 50%를 하한으로 해 산정할 수 있도록 하되, 지역 실정을 감안해 해당 선거구 또는 투표구별로 조정하여 인쇄할 수 있도록 한다’는 것이다.

투표용지 부족 사태가 가장 많이 발생한 송파구와 관련해서는 “사전투표율이 23.3%였기 때문에 최종투표율이 66% 정도인 것을 감안할 때 송파구 전체로는 투표용지가 부족하지 않았다”며 “송파구 관내에 있는 146개 투표소마다 선거일 투표자 수에 편차가 있어 일부 투표소의 투표용지가 모자랐던 것으로 판단된다”고 말했다.

이어 “투표용지 부족 상황이 발생했을 때 투표용지를 이송하는 구체적 절차를 마련하지 못해 미흡했던 부분에 대해서 사과드린다”며 거듭 사과의 뜻을 밝혔다.

윤 실장은 “투표용지 인쇄매수 산정 기준과 절차를 전반적으로 재점검해 재발 방지 대책을 수립하도록 하겠다”며 향후 구성될 진상규명위원회를 통해 추가 내용을 조사하겠다고 했다.