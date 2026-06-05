“추가 송부용지 사용한 투표소는 50곳…22곳 용지 부족으로 투표 중지·재개”

선관위 “감축 인쇄 기준·이송 절차 전반 재점검…송파구 부족, 투표소별 편차 탓”

윤재수 중앙선거관리위원회 선거정책실장이 6·3 지방선거 본투표일인 3일 경기 과천 중앙선관위에서 투표용지 부족 사태 관련 대국민 사과 및 현장 브리핑을 하고 있다. [연합]
윤재수 중앙선거관리위원회 선거정책실장이 6·3 지방선거 본투표일인 3일 경기 과천 중앙선관위에서 투표용지 부족 사태 관련 대국민 사과 및 현장 브리핑을 하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=정목희 기자] 6·3 지방선거 본투표 당시 전국 67개 투표소에 부족분을 보충하기 위한 투표용지가 추가 송부된 것으로 파악됐다.

윤재수 선거정책실장은 이날 과천청사 브리핑에서 투표용지 부족 사태와 관련해 “현재까지 파악한 바로는 전국 1만4288개 투표소 중 투표용지가 부족해 추가 송부한 곳은 67개소”라고 밝혔다.

지역별로는 서울이 35개소로 가장 많았고 부산·경남 각 8개소, 대구 7개소, 인천 6개소, 울산 3개소 순이었다. 특히 서울에서는 송파구에서만 15개 투표소에 투표용지가 추가 조달된 것으로 확인됐다.

이 가운데 17개 투표소는 추가 송부된 투표용지를 사용하지 않았지만, 나머지 50개 투표소에서는 실제 투표에 사용됐다.

투표용지 추가 조달 과정에서 투표가 일시 중단됐다 재개된 투표소는 모두 22개소로 집계됐다.

윤 실장은 투표용지를 선거인 수의 50%를 기준으로 감축 인쇄한 경위에 대해 “최근 선거에서 사전투표율이 지속적으로 증가하면서 사전투표율이 높은 지역은 투표용지가 과다하게 남는 경향이 있었다”며 “회수·보관·폐기 과정을 고려할 때 투표용지를 감축 인쇄할 필요가 있다는 내부 의견이 있었다”고 설명했다.

이어 이 같은 내부 검토 결과와 일선 위원회의 의견을 반영해 이번 선거 종합관리지침과 사무편람을 개정했다고 밝혔다.

개정된 내용은 ‘대통령 선거와 국회의원 선거에서는 선거인 수의 60%, 다른 선거에 비해 투표율이 낮은 지방선거에서는 50%를 하한으로 해 산정할 수 있도록 하되, 지역 실정을 감안해 해당 선거구 또는 투표구별로 조정하여 인쇄할 수 있도록 한다’는 것이다.

투표용지 부족 사태가 가장 많이 발생한 송파구와 관련해서는 “사전투표율이 23.3%였기 때문에 최종투표율이 66% 정도인 것을 감안할 때 송파구 전체로는 투표용지가 부족하지 않았다”며 “송파구 관내에 있는 146개 투표소마다 선거일 투표자 수에 편차가 있어 일부 투표소의 투표용지가 모자랐던 것으로 판단된다”고 말했다.

이어 “투표용지 부족 상황이 발생했을 때 투표용지를 이송하는 구체적 절차를 마련하지 못해 미흡했던 부분에 대해서 사과드린다”며 거듭 사과의 뜻을 밝혔다.

윤 실장은 “투표용지 인쇄매수 산정 기준과 절차를 전반적으로 재점검해 재발 방지 대책을 수립하도록 하겠다”며 향후 구성될 진상규명위원회를 통해 추가 내용을 조사하겠다고 했다.


mokiya@heraldcorp.com