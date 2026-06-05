피타바스타틴 저용량 복합제…LDL-C 관리 선택폭 넓혀

JW중외제약이 이상지질혈증 치료제 ‘리바로젯’ 저용량 제품 ‘리바로젯 1/10㎎’(사진)을 출시했다.

리바로젯 1/10㎎은 피타바스타틴 1㎎과 에제티미브 10㎎을 결합한 저용량 복합제다. 기존 리바로젯 2/10㎎, 4/10㎎에 이어 1/10㎎이 추가됐다. 환자의 저밀도지단백 콜레스테롤(LDL-C) 수치와 치료목표를 고려한 용량 선택폭이 넓어졌다.

JW중외제약은 피타바스타틴 오리지널 단일제인 ‘리바로’를 비롯해 리바로젯, ‘리바로하이’, ‘리바로페노’ 등으로 제품계열을 확대하고 있다. 피타바스타틴 제품을 세분화하고 오리지널 복합제의 경쟁력을 높인다는 계획에서다.

리바로젯은 이상지질혈증 치료 성분인 피타바스타틴과 에제티미브를 결합한 국내 첫 2제 복합 개량신약이다. 피타바스타틴은 간에서 콜레스테롤 생성을 억제한다. 에제티미브는 소장에서 콜레스테롤 흡수를 저해하는 기전으로 LDL-C 수치 감소에 도움을 주는 성분이다.

회사 관계자는 “리바로젯 1/10㎎ 출시로 환자의 상태와 치료목표에 따라 세분화된 치료전략을 선택할 수 있게 됐다”고 했다.