“작년 말부터 인천시와 공공청사 협의” “재외동포 투표, 국회 행안위 구성되면 본격 논의” “동포 전담 영사 LA·베이징에 파견…도쿄도 갈 예정”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 김경협 재외동포청장은 5일 청사 이전 문제와 관련해 새 인천광역시장으로 당선된 박찬대 당선인과 논의하겠다는 의지를 밝혔다.

김 청장은 이날 서울 서초구 외교타운에서 개최된 재외동포청 출범 3주년 기념 기자간담회에서 관련 질문에 “작년 말부터 인천시와 공공청사 부분을 지정해 달라고 해서 협의해 왔다”면서 이같이 말했다.

현재 인천시 연수구에 있는 재외동포청은 민간 건물 안에 임대 형태로 자리 잡고 있는데, 보안 시설인 만큼 새 청사 확보가 절실한 상황이다. 한때 서울 광화문 이전이 검토되고 있다는 언론 보도도 나왔지만, 새 청사를 확보해 인천에 남을 계획이다.

김 청장은 “지난 4월 유정복 인천시장과도 만나 청사를 요청했고, 당시에도 ‘적극 협조하겠다’고 답변을 받은 바 있다”며 “민주당 인천시당에선 지방선거가 끝난 뒤 곧바로 청사 문제를 가장 빠른 시간 내에 신속하게 해결해 주겠다고 답한 바 있다”고 설명했다.

지선 이후 새 인천시장이 선출된 만큼 김 청장은 인수위원회가 꾸려지는대로 관련 논의를 시작할 방침이다. 김 청장은 “인수위 단계에서 (청사 문제를) 적극 제기해 공공청사를 확보해야 한다”고 말했다.

재외동포청의 중점 과제로 꼽히는 재외동포 투표 문제와 관련해 김 청장은 22대 국회 후반기 원구성이 마무리되는대로 행정안전위원회에서 논의를 이어가겠다는 입장을 내놨다.

김 청장은 “현재 국내 같은 경우는 6000명당 하나의 투표소가 설치돼 있는데, 재외동포들은 3만명당 (투표소가) 하나다”라며 “당연히 투표소를 확대해야 하고, 우편 제도가 제대로 돼 있는 곳은 우편 투표를 해야 하고, 인프라가 부족하면 전자투표도 해서 실질적으로 투표 참여 기회를 줘야 한다”고 설명했다.

그는 “국회 정치개혁특별위원회에서 첫 의제가 돼서 토론했지만 전혀 논의가 모이지 않았다. 우편 투표를 찬성하는데 전자 투표를 반대하는 의원, 전자 투표를 찬성하는데 우편 투표를 찬성하는 의원이 있는 등 의견이 분출되고 있는 상황이라 정리가 쉽지 않다”고도 했다.

그러면서 김 청장은 “(후반기) 원구성이 논의되면 소관 상임위원회인 행안위로 넘어갈 것 같은데, 정개특위 논의를 바탕으로 행안위가 구성되면 본격적으로 논의할 상황”이라고 말했다. 이어 “이게(재외동포 투표) 가장 많은 민원이자 재외동포청에서 가장 중점을 두고 추진하고자 하는 사업”이라고 덧붙였다.

재외동포청은 동포 전담 영사 또한 늘려나갈 계획이다. 김 청장은 관련 질문에 “올해 3월부터 미국 로스앤젤레스와 베이징에 파견 영사가 나갔고, 일본 도쿄도 파견 나가기로 결정됐다”면서 “동포 거주 밀집 지역을 중심으로 동포 전담 영사 파견을 확대하려고 추진하고 있다”고 했다.

김 청장은 이재명 대통령이 해외 순방에 나가 재외동포 간담회를 열 때마다 동행한다고 한다. 이와 관련해 김 청장은 “대통령께서 주재하는 간담회가 있고, 거기에 동포들이 다 참여하진 못한다”면서 “그 외 참석하지 못하는 동포들의 경우 제가 별도로 간담회를 하기도 한다”고 했다.

이어 “재외공관을 통해 민원을 한꺼번에 조사하라고 했다”면서 “민원을 일괄 접수해 처리하고 있다”고 했다.