[헤럴드경제=양대근 기자] 6·3 지방선거에서 발생한 일부 투표소의 투표용지 부족 사태와 관련 서울시 선거관리위원회가 “서울시민과 국민 여러분께 큰 불편을 끼친 점에 대해 다시 한번 고개 숙여 사죄드린다”고 사과했다.

5일 오민석 서울선관위 위원장은 입장문을 통해 “국민 상식에 어긋나는 선거 관리 부실로 신뢰를 훼손한 점에 대해 깊은 책임을 통감한다”며 이같이 밝혔다.

오 위원장은 “투표율이 예상보다 높아질 가능성에 대한 대비가 소홀했고, 사건 발생 이후 민첩하게 대응하지 못한 점 또한 저희 선관위의 잘못”이라며 “변명의 여지가 없다”고 했다.

이어 “송파구 잠실 제7동 제2투표소에서 선거인이 예상을 초과하면서 교부할 수 있는 투표용지가 부족한 상황이 발생했다”고 설명했다.

그는 “투표소에서는 투표용지가 도착할 때까지 투표를 중단시키고 송파구 선관위로부터 투표용지를 추가로 배부받아 투표를 재개했다”며 “투표용지가 부족한 다른 투표소에도 용지를 추가 배부해 투표를 실시했다”고 덧붙였다.

오 위원장은 “서울시 선관위도 이번 사안을 엄중하게 인식하고 있다며, 사실 관계를 철저히 파악해 이러한 일이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하는 데 총력을 기울이겠다”고 약속했다.