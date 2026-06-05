윤리·안전경영 최우선 가치로 추진 ISO 국제인증·내부통제 강화 성과 평가받아

[헤럴드경제=김용훈 기자] 근로복지공단이 윤리경영 체계 구축과 사회적 책임 실천 성과를 인정받아 ‘2026년 윤리경영대상’을 수상했다.

근로복지공단은 5일 서강대학교에서 열린 2026년 한국윤리경영학회 춘계학술대회에서 ‘2026년 윤리경영대상’을 수상했다고 밝혔다. 올해로 40회째를 맞은 윤리경영대상은 윤리경영 체계 구축, 사회적 책임 실천, 최고경영자의 윤리 리더십, 조직 내 윤리문화 확산 등에서 우수한 성과를 거둔 기관에 수여되는 상이다.

공단은 윤리경영을 핵심 경영전략으로 삼고 중장기 경영전략과 연계한 추진체계를 구축해 온 점을 높이 평가받았다. 특히 박종길 이사장이 윤리·안전경영을 기관 운영의 최우선 가치로 내세우고, 안전윤리경영본부를 공단 제1직제로 신설하는 등 윤리경영 기반을 강화한 점이 좋은 평가를 받았다.

또 산재보상과 고용·산재보험료 부과 등 대국민 서비스 과정에서 발생할 수 있는 윤리위험을 선제적으로 발굴하고, 위험의 식별·평가·통제·모니터링 전 과정을 체계화한 점도 수상 배경으로 꼽혔다. 공단은 ISO 37001(부패방지경영시스템)과 ISO 37301(규범준수경영시스템) 통합 인증을 획득하고, 내부통제위원회와 윤리경영위원회를 운영하며 내부통제 체계를 강화해 왔다.

아울러 계층별 맞춤형 윤리·청렴교육과 참여형 윤리실천 프로그램을 운영하고 있으며, 생성형 인공지능(AI) 확산에 대응해 AI 윤리수칙과 체크리스트를 마련하는 등 공공부문 AI 윤리 정착에도 나서고 있다.

공단은 이와 함께 태백 공공심야어린이병원 운영, 이주노동자 의료지원, 산재근로자 자녀 장학사업 등 사회공헌 활동도 지속 추진하며 국민 신뢰 제고와 사회적 책임 실천에 힘쓰고 있다.

박종길 근로복지공단 이사장은 “이번 수상은 국민 신뢰를 최우선 가치로 삼고 모든 임직원이 현장에서 윤리경영을 실천해 온 결과”라며 “앞으로도 공정하고 투명한 업무 수행을 통해 국민에게 더욱 신뢰받는 공공기관이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.