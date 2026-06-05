[헤럴드경제=민상식 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 오후 한국을 찾았다.
황 CEO는 이날 오후 1시20분께 전세기를 타고 김포공항에 도착했다. 지난해 10월 말 이후 약 7개월 만의 방한이다.
황 CEO는 서울 시내로 이동해 주요 인사들과 만날 예정이다.
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입력 2026-06-05 13:29:14 수정 2026-06-05 14:17:34
[헤럴드경제=민상식 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 오후 한국을 찾았다.
황 CEO는 이날 오후 1시20분께 전세기를 타고 김포공항에 도착했다. 지난해 10월 말 이후 약 7개월 만의 방한이다.
황 CEO는 서울 시내로 이동해 주요 인사들과 만날 예정이다.
장동혁 “투표용지 사태, 국조·특검·국회 선관위 개혁 특위 요구”
[헤럴드경제=윤채영 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 5일 중앙선거관리위원회의 투표소 투표용지 부족 사태와 관련해 국정조사와 특검(특별검사)을 추진하고, 국회 차원의 선관위 개혁 특별위원회 구성을 촉구했다. 장 대표는 이날 페이스북에 “반드시 진상을 규명하고 책임을 물을 것”이라며 이같이 밝혔다. 장 대표는 “이재명도 ‘문제 발생 요인을 명확히 밝히고 명확하게
오세훈·한동훈 당선에 “어쩌면 좋아”…김어준 “대선 후보 2명 살아나”
[헤럴드경제=김주리 기자] 방송인 김어준씨가 6·3 지방선거와 국회의원 재·보궐선거 결과를 두고 아쉬움을 표했다. 김 씨는 오세훈 국민의힘 서울시장 당선인과 한동훈 무소속 부산 북갑 당선인이 승리하며 보수 진영의 차기 대권 주자군이 살아난 반면, 김경수 더불어민주당 경남지사 후보와 조국 조국혁신당 경기 평택을 후보가 낙선하는 과정에서 “어쩌면 좋아” 라며 탄식했다. 김씨는 4일 오전 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’에서 서울시장 선거 개표 상황을 전하던 중 오 당선인이 정원오 민주당 후보를 앞섰다는 소식을 접했다. 그는 “서울은 또 역전됐다고 하네”라며 “이렇게 되면 보수 진영에는 한동훈과 오세훈, 대선 후보가 두 명이나 살아 돌아오는 셈이다. 이쪽 진영에서는 김경수와 조국이라는 대선 후보급 주자들이 낙선하게 되는 것”이라고 했다. 오 당선인은 개표 막판까지 이어진 접전 끝에 정 후보를 누르고 서울시장직을 지켜냈다. 사상 첫 5선 서울시장에 오르면서 보수 진영의 차기 대
“20만원에 팔았다” “난 10만원이다” 순식간에 31만원 돌파 ‘어쩌나’…월요일 삼성 본격적으로 달린다?
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “20만원에 팔았다” (삼성전자 투자자) “난 10만원이다”(삼성전자 투자자) 삼성전자가 거침없이 상승하면서 앞서 주식을 팔았던 투자자들의 한숨이 깊어지고 있다. 당시 삼성전자 주가가 이렇게 빠르게 30만원을 돌파할지는 아무도 예상하지 못했기 때문이다. 삼성전자 주가는 오랜 기간 5만원대에 있었다. 10만원을 돌파하면서 주식을 팔고 나온 투자자들이 상당수인 것으로 전해졌다. 삼성전자 한 투자자는 “10만원에서 팔았는데, 50만원이 넘는 목표주가가 나오고 있어 속이 쓰릴 정도”라고 말했다. 지난 29일 삼성전자는 전 거래일 대비 5.84% 오른 31만 7000원에 마감했다. 장 마감 이후 에프터마켓에서는 6% 넘게 더 상승했다. 글로벌 반도체 수요 증가에 대한 기대감이 갈수록 더 커지고 있다. 삼성전자 주가도 계속 우상향하고 있다. 주가가 계속 오르면서 먼저 판 사람들은 아쉬움을 토로하고 있다. “이렇게까지 오를 줄 몰랐다” “20만원에 팔았다” “난 10
단독 [단독] 삼성전자, 메모리 직원들에게 영업이익 10% 성과급 지급 약속…3년 뒤 성과급 제도화도 제안
[헤럴드경제=박지영·김용훈 기자] 삼성전자 노사 갈등이 창사 이래 최대 규모 총파업 위기로 치닫는 가운데 사측이 교착상태를 깨기 위해 먼저 손을 내미는 모양새다. 초기업노조에 따르면 사측은 경쟁사인 SK하이닉스 수준의 성과급 기준과 노조가 주장하는 ‘제도화’도 일부 수용하겠다는 입장을 다시 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 초기업노조는 “회사의 갈라치기”라며 총파업 의지를 굽히지 않고 있다. 8일 삼성전자 초기업노조는 지난 6일 “오늘 DS부문 메모리사업부만 회사 측 제시안에 대해서 보직장을 포함한 격려 간담회를 진행했다고 한다”고 밝혔다. 그러면서 “조합원 분들의 제보를 통해 확인한 결과 (사측이 교섭 때 제시한) 기존 1안이였으며, 3년간 ‘명문화’ 하고 이후 제도화하자는 내용이었다고 확인했다”고 했다. 앞서 사측은 지난 3월 27일 집중교섭에서 “경쟁사와 동일한 영업이익의 10%를 모두 성과급에 사용하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이지만, 삼성전자의 영업이