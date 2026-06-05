[헤럴드경제=민상식 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 오후 한국을 찾았다.

황 CEO는 이날 오후 1시20분께 전세기를 타고 김포공항에 도착했다. 지난해 10월 말 이후 약 7개월 만의 방한이다.

황 CEO는 서울 시내로 이동해 주요 인사들과 만날 예정이다.