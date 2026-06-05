[헤럴드경제=장연주 기자] 노태악 중앙선거관리위원장이 5일 오후 4시 경기도 과천 선관위에서 투표용지 부족 사태에 대해 대국민 사과를 한다. 투표용지 부족이라는 초유의 사태에 대해 비판 여론이 고조되고 있는 만큼, 노 위원장이 이날 자신의 거취에 대해 언급할지 주목된다.

선관위는 이날 언론 공지를 통해 이 같은 일정을 전했다.

노 위원장은 서울지역 일부 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생한 것에 대해 사과하고 관련 현재 상황에 대해 브리핑할 예정이다.

앞서 6·3 지방선거 본투표일인 지난 3일 서울 강남구, 광진구, 송파구 등 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 유권자들이 대기하는 초유의 사태가 벌어졌다.

잠실7동 제2투표소의 경우, 대기표를 배부받은 유권자만 마감 시간을 당일 오후 10시까지 연장했다.

하지만 부정선거 등을 주장하는 시위대가 잠실7동 제2투표소를 봉쇄해 투표함 2개가 이송되지 못하다 이날 오전 경찰력을 동원한 끝에 개표소로 이송됐다.

약 2000명의 투표지가 들어간 투표함 2개의 개표가 늦어지면서, 6·3 지방선거 전체 개표 완료 선언도 지연되고 있다.

한편, 투표용지 부족이라는 초유의 사태에 대해 여야 모두가 강하게 질타하고 있는 만큼, 노 위원장이 이날 자신의 거취에 대해 언급할지 주목된다.