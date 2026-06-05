[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 김수현과 소속사 골드메달리스트가 유튜브채널 ‘가로세로연구소’의 김세의 대표를 상대로 제기한 고소·고발 사건에 대해 경찰이 구속 송치 결정을 내린 가운데, 소속사 측이 진실이 밝혀진데 대해 수사기관 및 사법기관에 감사 인사를 전했다. 또 오랜 시간 믿어준 팬들에게도 고마움을 나타냈다.

김수현의 소속사 골드메달리스트는 5일 수사결과 통지서를 공개하면서 “경찰 수사 결과 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(허위사실 적시에 의한 명예훼손), 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포 등), 강요미수 및 협박 등의 혐의가 인정됐다”며 “경찰은 사안의 중대성을 고려하여 김세의를 검찰에 구속 송치했다”고 밝혔다.

골드메달리스트는 이어 “사건의 직접적인 당사자가 아님에도 불구하고, 법이 정한 절차를 기다리던 김수현 씨를 대신하여 오랜 시간 목소리를 내어 주신 분들께 깊이 감사드린다”고 말했다.

아울러 “사건의 진상을 밝히기 위해 직접 취재하며 힘써 주신 분들, 그리고 사건의 실체가 널리 알려질 수 있도록 함께해 주신 모든 분들께도 감사의 말씀을 드린다”고 덧붙였다.

특히 소속사 측은 “보이지 않는 자리에서 묵묵히 책임을 다하며 오직 증거와 사실에 근거하여 수사를 진행하고 진실을 밝혀 주신 수사기관, 그리고 피의자의 신병에 관하여 공정하고 엄정한 판단을 해주신 사법기관에도 깊이 감사드린다”고 밝혔다.

팬들에게도 감사의 뜻을 나타냈다.

소속사는 “무엇보다 긴 시간 김수현 씨를 응원하며 함께해 주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “팬 여러분의 믿음과 응원은 힘든 시간 속에서도 큰 힘이 됐다”고 덧붙였다.

한편, 김세의 대표는 지난해 3월부터 5월까지 유튜브 방송 등을 통해 김수현이 과거 미성년자였던 배우 고(故) 김새론과 교제했으며, 고인의 사망 원인이 김수현 측의 채무 변제 압박 때문이라는 취지의 허위사실을 유포한 혐의를 받고 있다.

또 인공지능(AI)을 활용해 김새론의 음성을 조작, “김수현과 중학교 2학년 겨울방학 때 처음으로 성관계했다”는 식으로 꾸며내 김수현의 명예를 훼손한 혐의도 있다.