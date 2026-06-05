국립공원공단, 환경의 날 및 대한민국 기후행동 출범식 연계…국립공원형 실천 캠페인 추진

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 5일 제31회 ‘환경의 날’을 맞아 ‘국립공원 기후행동 실천 캠페인’을 추진한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 일상과 여행 속 작은 실천이 중요하다는 공감대에서 출발해 최대 탄소흡수원인 국립공원을 친환경 탐방 문화 확산의 거점으로 국민 누구나 참여할 수 있는 기후행동 실천 문화를 넓혀 나간다는 취지로 추진된다.

이를 위해 국립공원공단은 ‘국립공원에서 이것만은 꼭! 기후행동 5대 실천수칙’으로 ▷국립공원 방문 할 때는 친환경차나 대중교통 이용하기▷야영장·대피소 등에서 1회용품 대신 다회용품 사용하기▷음식은 먹을 만큼만, 잔반 없애기▷자기 쓰레기는 스스로 되가져가기 ▷탐방로 주변 쓰레기 줍는 활동 실천하기를 제시했다.

캠페인은 또 국내여행 정보 플랫폼을 보유한 한국관광공사와의 협업으로 21일까지 진행되며, 탐방객이 전국 국립공원을 방문해 5대 실천수칙 중 하나 이상을 실천한 뒤 인증 사진을 촬영해 온라인으로 참여하면 된다.

자세한 내용은 국립공원공단 공식 사회관계망서비스(SNS)와 현장에 게시된 현수막, 포스터의 정보무늬(QR코드)를 통해 확인할 수 있고, 한국관광공사의 국내 여행정보 제공 누리집 ‘대한민국 구석구석’ 웹과 앱을 통해서도 확인할 수 있다.

참여자 중 추첨을 통해 총 600명에게 국립공원공단 가방걸이 인형을 비롯한 친환경 기념품 등을 증정할 예정이다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “국립공원은 국민의 대표적인 휴식처이자 소중한 탄소흡수원으로, 탐방객 한 분 한 분의 작은 실천이 기후위기 극복을 위한 큰 발걸음이 될 것”이라며 “국립공원공단은 친환경 탐방 문화를 선도하고, 범국민 기후행동 문화 확산에 적극 노력하겠다”고 밝혔다.