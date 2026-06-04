[헤럴드경제(울진)=김병진 기자] 무소속 황이주 울진군수 당선인이 제9회 전국동시지방선거에서 승리를 거두며 “정의와 상식이 살아 숨 쉬는 새로운 울진을 건설하겠다”고 밝혔다.

황이주 당선인은 4일 당선 소감을 통해 “이번 선거 승리는 개인의 승리가 아니라 위기에 빠진 울진 경제를 살려내고 새로운 울진을 열어 달라는 군민의 위대한 명령이자 군민 주권의 승리”라고 정의했다.

이어 “선거 기간 골목골목을 누비며 함께해 준 선거운동원과 지지자들이 흘린 귀한 땀방울을 평생의 훈장으로 가슴 깊이 간직하겠다”며 “그 성원에 반드시 군정 성과로 보답하겠다”고 했다.

또 “이제 선거 과정에서 생긴 대립과 갈등, 상처는 모두 끝내야 할 때”라며 “반목과 분열을 넘어 하나의 울진으로 나아가고 선거로 인해 생긴 모든 골을 메우며 군민 한 분 한 분의 마음을 보듬는 통합과 화합의 군수가 되겠다”고 강조했다.

황이주 당선인은 “군민이 체감할 수 있는 변화와 성과를 통해 신뢰받는 군정을 실현하겠다”며 “오직 군민만 바라보며 더 나은 울진, 살기 좋은 울진을 만드는 데 모든 역량을 쏟겠다”고 말했다.