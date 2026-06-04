13일 오전 7시 국립산림과학원 홍릉숲길서 진행, 구민 2500여 명 참여 예정 걷기·공연·주민 장기자랑·경품추첨 등 건강과 화합의 장 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 13일 오전 7시 홍릉숲길(국립산림과학원)에서 ‘2026년 상반기 동대문구민 한마음 걷기의 날’을 개최한다.

이번 행사는 동대문구체육회가 주최하고 동대문구가 후원하는 대표적인 구민 참여형 건강증진 행사로, 약 2500명의 주민이 참여할 예정이다. 참가자들은 도심 속 자연을 만끽할 수 있는 홍릉숲길 약 2.5km 구간을 걸으며 건강을 다지고 이웃과 소통하는 시간을 갖게 된다.

행사는 식전 줄넘기 시범공연과 개회식을 시작으로 몸풀기 체조가 진행되며, 이후 참가자들은 초여름의 싱그러운 숲길을 따라 가족, 친구, 이웃과 함께 걷기를 즐길 수 있다.

걷기 행사 종료 후에는 야외무대에서 축하공연과 주민 장기자랑, 경품추첨 등 다양한 부대행사가 이어진다. 특히 경품권은 걷기 코스 중간 지점에서 배부해 완주자에 한해 추첨 참여 기회를 제공함으로써 주민들의 적극적인 참여를 유도할 계획이다.

또, 참가자들에게는 생수와 간식, 기념품 등이 제공되며, 남녀노소 누구나 행사에 무료로 참여할 수 있다. 참여를 희망하는 구민은 행사 당일 오전 7시까지 홍릉숲길 행사장을 방문하면 된다.

이번 행사는 KB국민은행 동대문구청점, 롯데백화점 청량리점, 동아제약, 서울나은병원, 한국건강관리협회 서울동부지부, 크리에이티브로드, 우리기획, 동대문신문사 등 지역 기관 및 기업의 후원으로 더욱 풍성하게 마련될 예정이다.

이필형 동대문구청장은 “푸른 숲길을 따라 이웃과 함께 걸으며 건강과 여유를 동시에 누릴 수 있는 뜻깊은 행사”라며 “많은 구민들께서 가족과 친구, 이웃과 함께 참여해 초여름의 정취를 만끽하시길 바란다”고 말했다.