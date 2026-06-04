[헤럴드경제=이명수 기자] 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 자신의 결혼관을 털어놨다.

지난 3일 유튜브 채널 ‘닭터신’에는 “결혼 이혼 결혼 이혼 그리고... 쥬얼리 이지현이 매일 밤 미치겠다고 소리친 사연”이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 신정환은 “돌싱에 관련된 프로그램은 거의 점령하지 않았냐”라며 “아픔도 겪고 착오도 겪고. 또 왔다 갔다 하지 않았느냐”라며 장난스레 말했다.

이지현은 “뭘 왔다 갔다냐”며 분노했다. 이어 MC 오은담이 비혼주의라고 밝히자 “이렇게 예쁘고 사랑받아야 하고, 꽃다운 나이인데 왜 비혼주의냐”고 결혼을 추천했다.

오은담은 “한 사람의 사랑만 받기엔 좀 제가 관종이다. 여러 사람의 관심을 받아야 한다”고 너스레를 떨었다. 이에 이지현은 “욕심이 많다. 내 꼴 난다”며 “한 사람 사랑만 받고 차분하게 살아라. 그놈이 그놈이고 다 거기서 거기다”라고 일갈했다.

이지현은 이혼의 아픔을 겪었으나, 결혼에 대한 마음은 열려 있었다. 그녀는 “흉이 아니고 세 번이든, 네 번이든 난 갈 수 있을 것 같다. 그런데 문제가 아이들이 더 커야 한다”고 설명했다.

이지현은 2001년 그룹 쥬얼리로 데뷔했다. 이후 두 차례 이혼 후 홀로 1남 1녀를 양육 중이다. 최근 헤어 디자이너로 변신해 응원받았다.