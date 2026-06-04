“핵능력 고도화를 위한 전환적인 이정표”

[헤럴드경제=윤호 기자] 김정은 북한 국무위원장이 우라늄 농축 시설로 추정되는 새로운 핵물질 생산공장을 시찰, 핵 무력 강화 의지를 다졌다.

조선중앙통신은 4일 김 위원장이 전날 새로 조업한 핵물질생산공장을 현지지도했다며 당 중앙위원회 군수공업부와 핵무기연구소 지도간부들이 동행했다고 전했다.

김 위원장은 “제 8기 당중앙위원회의 직접적인 지도밑에 지난 5년간의 핵무력강화노정을 경과하며 무기급 핵물질 생산 능력은 종전의 2배를 능가하는 수준에 도달”했다며 주요 전원회의에서 채택된 결정을 정확히 집행해나가고 있다고 치하했다.

그러면서 “당 제9차대회는 나라의 핵전쟁억제력을 지속적으로 제고해나가기 위한 핵무력강화의 새로운 5개년 계획을 결정”했다며 “핵물질 생산능력을 더 확대하며 그에 따라 핵무기보유수를 계속하여 늘인 데 대한한 전략적결정을 채택”했다고 했다.

김 위원장은 또 “가장 포악무도한 적수들과의 장기적인 대결을 동반해야 하는 우리 혁명의 특수성”을 언급하면서 핵무기가 “나라의 안전과 이익, 발전권을 믿음직하게 보장하는 기본담보”라고 강조했다.

이어 “강력한 안전장치인 핵전쟁 억제력을 질량적으로, 지속적으로, 가속적으로 확대해야 할 역사적 사명의 절박성과 책임성은 더한층 부상되고있다”며 핵보유국 지위를 철저히 행사하겠다는 입장을 재확인했다.

중앙통신은 이날 핵무력 강화와 관련한 중요협의회가 있었다고도 했다. 김 위원장은 실천지침이 명시된 중요결론을 내리면서 “우리는 오늘 핵활동에서의 중요한 숫자들을 갱신”했다며 “핵 억제력 구축에서 전술 및 전략적 수요 측면들이 전면적으로 고려”됐다고 말했다.

그는 “우리는 국가 핵무력을 기하급수적으로 강화할 앞으로의 방대한 계획실행의 순차와 그 담보를 확정”했다며 “핵능력 고도화를 위한 전환적인 이정표를 세운 역사적 사변”이라고 평가했다.

홍민 통일연구원 선임연구위원은 “북한의 보도를 보면 ‘비핵화 불가’와 ‘핵무기 고도화 불가역성’을 다시 기정사실화하려는 태도가 읽힌다”며 “무기 실험처럼 미국을 직접 자극하지 않으면서도, 방어가 어려운 핵물질 증산·양산체계라는 카드를 통해 북핵 관점을 흔들어 비핵화에서 군비통제·위협감소 쪽으로 끌어오려는 의도로 해석할 수 있다”고 말했다.