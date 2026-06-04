[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주과학기술원(GIST)은 한국과학기술원(KAIST), 대구경북과학기술원(DGIST), 울산과학기술원(UNIST)과 공동으로 ‘4대 과학기술원 2027학년도 공동 입학설명회’를 오는 13일 오후 1시 오룡관 2층 다산홀에서 개최한다.

GIST는 입학설명회를 통해 2027학년도 입학전형 주요사항을 비롯해 인재상 및 교육과정, 융합·연구 중심 교육환경, 장학 및 학생지원 제도, 졸업 후 진로 및 연구성과 등 실질적인 입시 정보를 제공할 예정이다.

특히 GIST를 포함한 4대 과학기술원 진학을 희망하는 학생들을 대상으로 질의응답과 개별상담을 운영해 전형 이해도를 높이고 맞춤형 진학 설계를 지원한다.

GIST는 초고성능 인공지능(AI) 컴퓨팅 인프라(HPC-AI)를 기반으로 AI 연구 역량을 강화하고 있다. 또한 반도체 분야에서는 반도체융합기술원을 중심으로 글로벌 기업과의 산학협력 교육과정인 ‘GIST-Arm 스쿨’ 등 실무형 교육 프로그램을 운영할 예정이다. 이를 바탕으로 산업 현장과 연계된 AI 전환(AX) 교육과정을 체계적으로 고도화하기 위해 ‘AI대학’을 신설한다.

GIST는 2027학년도부터 모집 정원을 전년 대비 100명 증원한 총 330명 내외로 선발하며, AI·반도체·바이오 등 첨단 과학기술 분야 인재 양성을 확대할 계획이다.

반도체 핵심 및 융합기술 경쟁력 확보와 산업 밀착형 고급 인재 양성을 위해 삼성전자와 협력해 운영하는 계약학과인 ‘반도체공학과’는 신입생을 정원 외로 선발한다.

반도체공학과에 입학한 학생들은 학·석사 통합과정을 거쳐 학위를 취득한 뒤 삼성전자 취업으로 연계되는 진로를 밟게 된다.