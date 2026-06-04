인기 중국 노선 증편 기반 마련

[헤럴드경제=홍승희 기자] 정부가 상하이·광저우 등 수요가 높은 중국-한국 노선의 운수권을 확대하고, 또 지방공항 중국 노선도 늘리기로 했다.

국토교통부는 지난 27일부터 이틀간 서울에서 개최된 한-중 항공회담에서 양국 간 운수권을 주 70회 증대하기로 합의했다고 4일 밝혔다. 이로서 중국을 오가는 국민들의 항공편 선택 폭이 넓어질 전망이다.

구체적으로는 여객 항공이 주 608회에서 664회로 주 54회 늘어나고, 화물은 54회에서 68회로 14회 증대된다.

이번 운수권 확대는 양국이 지난 2019년 이후 7년 만에 증대에 합의한 것으로, 최근 한-중 간 인적·물적 교류 확대에 발맞춰 양국 간 국제노선 증편 기반을 마련하는 데 중점을 뒀다.

특히 그간 수요가 높음에도 불구하고, 양국 모두 기존에 설정된 운수권을 모두 사용하고 있어 증편이 곤란했던 인천-상하이·광저우 등 노선에서 운수권이 증대됨에 따라, 소비자 선택권이 확대될 것으로 예상된다.

한편 부산, 청주 등 우리 지방공항에서 중국의 광저우·충칭·선전 등 주요 10개 도시로 가는 지방공항 전용 운수권도 함께 주 14회 증대돼 우리 지역민의 이동편의 제고, 지방공항 활성화 뿐만 아니라 외국인 관광객의 지방유입도 기대할 수 있을 것으로 전망된다.

화물의 경우 양국 간 증가하는 화물운송수요에 부응하기 위해 중국 내 톈진·정저우·어저우·허페이 등 주요 4개 화물허브공항과 우리 공항을 연결하는 운수권을 주14회 증대했다.

지난 4월말에 진행된 정기 운수권 배분 시 중국 운수권에 대한 국적 항공사들의 관심이 높았던 점을 고려해 이번에 확보한 운수권도 기배분된 운수권 관련 취항준비 상황에 따라 하반기 내 조속히 배분, 신속한 추가 증편을 지원할 계획이다.

이소영 국토부 항공정책관은 “최근 양국 간 교류가 증가하는 상황에서 적극적인 항공회담을 통해 시의적절한 운수권 증대를 이루어낸 것은 매우 고무적”이라고 평가하며 “이번 합의를 통해 중국인 방한 관광 촉진, 중국을 방문하는 우리 국민과 수출입 기업의 편의 제고뿐만 아니라, 우리 항공사들의 중국 시장 진출도 보다 활발해지는 등 경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

한편 지난 1분기 한-중 여객실적은 약 439만명으로 코로나19 대유행 이전 최대치인 414만명 기록 이상을 회복했다.