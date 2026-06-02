인도 배우 프리얀카 모한 한국관광공사 명예홍보대사 위촉

[헤럴드경제=김명상 기자] 한국관광공사가 ‘친한파’ 인도 인기 배우를 명예홍보대사로 삼아 세계 최대 인구 대국인 인도 시장을 공략한다.

한국관광공사는 1일 인도 배우 프리얀카 모한을 한국관광 명예홍보대사로 위촉했다고 밝혔다.

프리얀카 모한은 2019년 데뷔 이후 남인도 영화계를 중심으로 활동해온 배우다. 지난 3월 공개된 넷플릭스 오리지널 영화 ‘Made in Korea(다시, 서울에서)’에서 주연을 맡아 인도 넷플릭스 영화 부문에서 2주간 1위를 기록했고, 중동을 포함한 7개국에서 흥행 성과를 내며 해외 인지도를 확대했다. 현재 인스타그램 팔로워 약 600만명을 보유하고 있으며, 한국 관련 콘텐츠를 지속적으로 공유해왔다.

이번 위촉을 계기로 프리얀카 모한은 일주일간 한국을 방문해 서울숲과 통인시장, 경주 솔거미술관과 우양미술관 등을 찾는다. 전통시장 체험과 K-푸드 쿠킹클래스, 웰니스 스파, 퍼스널 컬러 진단 등 체험형 콘텐츠 중심의 일정을 소화한다. 은평한옥마을 솔향재에서는 가야금 한옥콘서트를 관람하며, 해당 여정을 글로벌 팬들과 실시간으로 공유할 예정이다.

프리얀카 모한은 “넷플릭스 영화 촬영을 통해 한국의 매력에 깊이 빠지게 됐다”라며, “이번 기회를 통해 한국의 지역을 직접 경험하고, 로컬의 매력을 인도의 팬들에게 소개하고 싶다”고 전했다.

공사는 인도를 핵심 전략 시장으로 보고 있다. 인도는 세계 최대 인구 규모와 함께 중산층 증가로 해외여행 수요가 빠르게 늘고 있는 시장이다. 인도 관광부에 따르면 지난해 3271만명이 해외여행을 떠났으며, 세계여행관광협의회(WTTC)는 인도 해외여행 시장이 연평균 11% 이상 성장할 것으로 전망했다.

박성혁 한국관광공사 사장은 “2026 해외한류실태조사에 따르면 인도는 한국 콘텐츠 호감도가 83.8%로 전체 30개국 중 2위인 핵심 전략 시장”이라며 “특히 지난 4월 대통령 인도 순방을 계기로 양국 교류의 새로운 모멘텀이 마련된 만큼 배우 프리얀카 모한의 대중적 영향력이 실제 방한으로 이어지도록 현지 마케팅에 박차를 가하겠다”고 밝혔다.