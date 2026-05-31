[헤럴드경제=양대근] 6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거를 사흘 앞둔 31일 여야 지도부가 총력전을 이어간다.

정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장 겸 대표는 전남과 충청 표심 공략에 나선다.

정 위원장은 먼저 전남 구례에서 장길선 구례군수 후보 선거운동을 도운 이후 ‘캐스팅보트’로 불리는 충청권에서 기초단체장 후보들을 지원한다. 충남 금산에서 문정우 금산군수 후보, 충북 영동에서 이수동 영동군수 후보, 충북 보은에서 하유정 보은군수 후보와 선거운동에 나선다.

한병도 공동상임선대위원장은 경기 안성에서 김보라 안성시장 후보와 현안 지원 간담회를 개최한다. 이어 경기 이천, 여주, 양평, 광주에서 시장·군수 후보 유세를 지원할 예정이다.

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장 겸 대표는 이날 오후 서울 마포구 연남동에서 시민들을 만나 국민의힘 후보 지지를 호소한다. 이어 성동구 성수동, 강남구 강남역 인근 번화가에서 투표 독려에 나선다.

장 위원장은 이번에도 오세훈 서울시장 후보와 함께하지 않고 독자적으로 움직일 전망이다.

송언석 공동선거대책위원장은 이날 오후 오세훈 서울시장 후보와 함께 서울 신중앙시장과 백학시장에서 집중 유세에 나선다. 이에 앞서 인천 영종구에서 유정복 인천시장 후보의 유세를 지원한다.