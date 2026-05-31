현장 애로 94건 접수…42건 긴급 해소 추진 비료·필름 공급 안정화, 추경 1982억원 집행 속도

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 중동전쟁 장기화에 따른 농자재 수급 불안과 생산비 부담에 대응해 현장 점검과 긴급 지원에 나섰다. 비료와 농업용 필름, 면세유 등 영농 필수 자재의 공급 차질을 최소화하고 추경 예산 집행에도 속도를 내고 있다.

농림축산식품부는 차관을 단장으로 한 ‘중동 상황 모니터링 대응단’을 중심으로 비료, 농업용 필름, 면세유, 축산, 식량작물, 원예작물, 식품, 수출 등 8개 분야별 대응 체계를 운영하고 있다고 31일 밝혔다.

농식품부가 지난 한 달간 운영한 ‘민·관 합동 현장 애로 해소 지원센터’에는 총 94건의 건의가 접수됐다. 이 가운데 비료와 농업용 필름, 포장재, 면세유 등 영농 차질 우려가 있는 42건에 대해서는 현장 확인과 함께 지원에 나섰다.

비료는 현재 전년보다 30% 이상 많은 물량이 공급되고 있는 것으로 파악됐다. 농식품부는 일시적인 재고 부족이 발생한 지역농협 13곳에 대해 농협을 통해 우선 공급 조치를 실시했다고 설명했다.

농업용 필름도 공급 안정화에 나섰다. 정부와 농협, 석유화학업계는 농업용 필름 원료를 우선 배정하고 생산을 확대해 수급이 불안했던 지역농협 187곳에 대한 지원을 완료했다.

하우스필름은 연간 수요의 70%가 하반기에 집중되는 점을 고려해 사전 예약 구매 농가를 대상으로 8월 말까지 4% 할인 공급을 추진한다.

포장재 가격 상승에 대응하기 위해서는 수도권 하나로마트 8곳에서 종이봉투 15만장을 활용한 대체 포장 시범사업도 실시한다.

농식품부는 중동전쟁 장기화에 따른 농업인 부담 완화를 위해 비료·사료·면세유·농식품 수출 지원 등에 총 1982억원의 추경 예산을 편성했다.

이 가운데 사료구매자금은 650억원 중 590억원(90.8%)을 집행했고, 유가연동보조금은 623억원 가운데 102억원을 지급했다. 농식품 수출기업 물류 부담 완화를 위한 수출바우처 사업도 지원 대상 기업 211곳을 선정해 6월부터 지급할 예정이다.

김정욱 농식품부 농산업혁신정책실장은 “비료와 농업용 필름, 포장재 등 주요 농자재 수급 상황을 상시 점검하고 있다”며 “영농철 일시적인 수급 불안이 발생하더라도 농업인이 영농에 차질을 겪지 않도록 필요한 조치를 신속히 추진하겠다”고 말했다.