마리나사업장 336곳·선박 304척 대상 구명장비·면허 보유 여부 점검…태풍 대비 계획도 확인

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 여름 휴가철을 앞두고 전국 마리나 사업장과 선박을 대상으로 특별 안전점검에 나선다.

해양수산부는 다음달 1일부터 7월 3일까지 전국 마리나업을 대상으로 관계기관 합동 안전점검을 실시한다고 31일 밝혔다.

점검 대상은 마리나선박 대여업과 보관·계류업, 정비업 등 전국 336개 사업장과 마리나선박 304척이다.

이번 점검에는 해양경찰서와 한국해양교통안전공단, 한국수상레저안전협회 등이 참여한다.

주요 점검 항목은 선박 안전설비와 구명장비 비치 상태, 종사자 해기사면허 보유 여부, 인명구조요원 자격 보유 여부 등이다.

해수부는 태풍과 집중호우 등 여름철 자연재해에 대비해 피항계획 수립 여부와 재난보험 가입 여부도 함께 점검할 계획이다.

출항 전 안전점검 이행 여부와 과승·음주운항 금지 등 기본 안전수칙 준수 여부에 대한 현장 계도도 병행한다.

해수부는 이번 점검에서 확인된 미흡 사항은 현장에서 즉시 시정하고, 업계 의견도 수렴해 안전관리 제도 개선에 반영할 방침이다.

서정호 해수부 해양정책실장은 “여름철은 해양관광객 증가와 태풍 등 기상 악화가 겹치는 시기인 만큼 안전관리가 중요하다”며 “국민들이 안심하고 해양레저를 즐길 수 있도록 철저히 점검하겠다”고 말했다.