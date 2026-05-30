춘천 찾아 김진태 지원유세…“선거중립 위반” 주장 고속철 사업·지역 현안 앞세워 보수층 결집 시도

[헤럴드경제=김유진 기자] 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 30일 강원 춘천을 찾아 김진태 강원도지사 후보 지원유세에 나섰다. 사전투표 논란을 고리로 이재명 대통령을 겨냥한 공세를 이어가는 한편, 강원 지역 현안을 앞세워 보수층 결집을 호소했다.

장 위원장은 이날 오전 김 후보와 함께 춘천 동서고속철 공사 현장을 둘러본 뒤 춘천 공지천사거리에서 지원유세를 했다.

장 위원장은 전날 이 대통령의 사전투표 과정에서 불거진 투표용지 논란을 언급하며 “대통령이 방송 카메라 앞에서 선거운동을 한 것”이라고 주장했다. 이어 “선거 중립 의무 위반은 명백한 탄핵 사유”라고 말했다.

앞서 이 대통령은 사전투표 과정에서 기표 도장이 제대로 찍혔는지 확인하기 위해 기표소 밖으로 나와 선거관리위원회 관계자에게 문의했고, 이를 두고 여야 공방이 벌어졌다. 국민의힘은 투표지 노출과 선거법 위반 가능성을 제기했고, 더불어민주당은 단순 해프닝이라는 취지로 반박했다.

장 위원장은 이날 유세에서도 관련 논란을 재차 거론하며 지방선거에서 정권을 견제해야 한다고 강조했다. 그는 이 대통령의 태도를 “오만한 태도”라고 비판하며 “이번 지선에서 반드시 심판해야 한다”고 말했다.

장 위원장은 김 후보에 대해서는 “보수를 지키는 보수의 전사”라고 치켜세웠다. 그러면서 박근혜 전 대통령이 최근 강원을 찾아 김 후보를 만난 점을 언급하며 보수 지지층 결집을 시도했다.

지역 현안으로는 춘천 동서고속철 사업을 부각했다. 장 위원장은 강원도민의 숙원 사업인 고속철도를 2029년에 개통하기 위해서는 김 후보가 강원도정을 이어가야 한다는 취지로 지지를 호소했다.

우상호 더불어민주당 강원도지사 후보를 향한 견제 발언도 이어졌다. 장 위원장은 우 후보의 ‘원주시 홍제동’ 발언 논란을 거론하며 “서울 홍제동으로 우상호를 다시 보내달라. 강원 홍제동은 김진태가 지킨다”고 말했다.