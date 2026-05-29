[헤럴드경제=최원혁 기자] 결혼 후 휴가 때마다 시부모와 동행해야 한다고 주장하는 남편 때문에 갈등을 겪는 한 여성의 사연이 온라인상에서 화제다.

최근 온라인 커뮤니티 인싸이더에는 ‘남편이 휴가는 무조건 부모님이랑 같이 가야 한답니다’라는 제목의 글이 올라왔다.

결혼 2년 차라고 밝힌 A씨는 “휴가 문제로 남편과 진지하게 다투고 있다”며 고민을 털어놨다.

A씨에 따르면 남편은 외동아들이며 시부모님은 지방에 거주 중이다. 평소 관계가 나쁜 것은 아니고 한 달에 한 번 정도 식사를 함께하고 명절과 생신도 챙기고 지내왔다.

문제는 휴가였다. A씨는 “결혼하면 남편과 둘이 여행도 다니고 추억도 쌓을 거라 생각했는데 결혼 후 다녀온 휴가 4번 중 3번을 시부모님과 함께 갔다”고 밝혔다.

A씨는 “처음에는 효도 여행이라는 생각에 괜찮았지만 갈수록 일정과 숙소 등을 모두 부모님 위주로 맞추게 되면서 휴식을 취하는 느낌이 들지 않았다”고 말했다.

이에 A씨는 올해 여름휴가만큼은 남편과 둘이 해외여행을 가고 싶다고 이야기했지만 남편은 “부모님을 언제까지 모실 수 있을지 모르는데 부모님 없이 여행 가는 건 마음이 불편하다”고 답했다.

A씨는 “부모님과 한 번, 부부끼리 한 번 따로 가면 되지 않느냐고 했지만 남편은 휴가를 두 번 갈 형편이 안 된다고 했다”며 서운함을 드러냈다.

특히 남편이 “부모님 모시고 여행 가는 걸 싫어하는 건 아직 가족이라는 생각이 부족한 것 아니냐”고 물었다.

이에 A씨가 “그럼 다음에는 우리 부모님도 같이 가자”고 하자 남편이 “그건 좀 다르다”고 답해 더 황당했다고.

사연을 접한 누리꾼들 “효도와 부부 관계는 별개로 봐야 한다”, “부부만의 시간도 결혼생활에서 매우 중요하다”, “외동아들이라 책임감을 크게 느끼는 것 같다”, “부모님과 함께 추억을 만들고 싶어 하는 마음도 이해된다” 등 다양한 반응을 보였다.