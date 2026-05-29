장애 아들 정서 학대 혐의 교사 고소 뒤 유튜브서 “우울과 수용 단계” 심경 전해 “해명하면 금방 괜찮아질 줄 알았는데” “언젠가 이 일 작품으로 승화하고파”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 웹툰작가 겸 방송인 주호민씨가 발달 장애 아들을 정서적으로 학대한 혐의로 특수교사를 고소한 이후의 심경을 전했다.

해당 사건은 대법원 판단을 앞두고 있다.

주호민씨는 지난 27일 공개된 유튜브 채널 ‘SPNS TV’ 영상에서 “2023년 아이 관련 뉴스가 나오면서 ‘갑질 학부모’ 이미지가 생겼고, 이후 방송 일도 뜸해지고 언급하기도 어려운 느낌의 사람이 되어 버렸다”고 입을 열었다.

주씨는 ‘주 작가님의 나락 경험담’이란 제목의 이 영상에서 “나락에 가면 어떤 느낌이냐면 죽음을 수용하는 5단계가 있다. 부정, 분노, 타협, 우울, 수용. 그 5단계로 간다”고 했다.

이어 “처음에는 사람들이 오해한 거라고 생각해 해명하면 금방 괜찮아질 줄 알았는데 상황이 걷잡을 수 없이 커졌다”라며 “불길이 걷잡을 수 없이 번지고 내가 수습할 수 있는 단계를 넘어가는 상황이 있었다”고 했다.

그는 “언론과 유튜브에서 계속 다루면서 사방에서 두들겨 맞는 느낌이었다”며 “‘이게 아닌데 왜 다들 이렇게 생각하는 거지’라면서 분노하게 되고, 이런 상황을 만든 내 쪽의 사람(아내)한테도 화가 난다. ‘왜 일을 이렇게 키웠냐’면서 가족에게도 화가 나는 것”이라고 당시 상황을 돌아봤다.

주씨는 “다음은 타협인데 죽음이 예정돼 있으면 ‘제게 다시 한번 기회를 주신다면 앞으로 이렇게 살겠다’고 기도를 하게 되는데 저는 그렇게까지는 생각해본 적 없다”며 “그다음은 우울과 수용인데 지금이 그 단계인 것 같다”고 했다.

그러면서 “어쩔 수 없다는 생각으로 내가 할 수 있는 일을 하며 살아가고 있다”며 “언젠가는 이 일을 작품으로 승화시키고 싶다. 다만 아직 진행 중인 사안이라 시간이 더 필요하다”고 했다.

앞서 주씨 부부는 2022년 9월 경기도 용인의 한 초등학교 특수학급에서 발달 장애가 있는 주호민의 아들(당시 B군)이 특수 교사 A 씨에게 “버릇이 매우 고약하다”, “너 싫다” 등 정서적 학대를 당했다며 A 씨를 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 및 장애인복지법 위반 혐의 등으로 고소했다.

1심 재판부는 주호민 측이 아들의 외투에 녹음기를 넣어 수집한 녹음 파일에 대해, 자폐성 장애 아동 특성을 고려해 예외적으로 증거 능력을 인정했고, A 씨에게 벌금 200만 원의 선고유예 판결을 내렸다.

그러나 항소심 재판부는 사건의 쟁점이었던 몰래 한 녹음의 증거능력을 인정할 수 없다며 원심판결을 파기, 무죄 판결을 내렸다. 검찰이 상고하면서 해당 사건은 대법원으로 넘어갔다.

주호민씨는 저승세계를 다룬 웹툰 ‘신과 함께’가 영화화돼 큰 성공을 거두면서 유명해졌다.