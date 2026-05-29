4월 수출 13억5700만달러, 작년보다 6.5%↑ 전기車 기계 화장품 선박류 항공기 수출 늘어

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산지역 4월 수출이 지난해 같은달 대비 6.5% 증가한 13억 5700만달러를 기록한 것으로 드러났다. 29일 부산시 분석에 따르면 4월 수입은 작년 동월 대비 5.8% 감소한 13억 3400만달러로 무역수지는 2300만 달러 흑자였다.

시 관계자는 “이번 수출실적은 2023년 5월 이후 최대규모로, 중동전쟁 장기화와 글로벌 불확실성 확대 속에서도 부산수출이 두달 연속 증가세를 이어가고 무역수지도 3개월 계속 흑자를 기록했다는 점에서 의미가 있다”고 평가했다.

전기자동차(7597%) 기타기계류(270.8%) 화장품(108.3%) 기타어류(93.4%) 선박류(46.1%) 항공기부품(35.9%) 등 수출이 늘어났다. 특히 미국으로 수출되는 전기자동차 물량 증가로 관련 수출이 크게 늘었으며, K-뷰티 인기에 힘입어 부산 화장품 수출도 아시아와 북미시장을 중심으로 증가세를 보였다. 다만 자동차부품은 미국의 관세부과, 주요 완성차 업체의 현지생산 확대 등 영향으로 전년 동월 대비 10.9% 감소했다.

지역별로는 미국 46.1%, 중국 26.2%, 중남미 17.3%, 아프리카 97.8% 증가를 보인 반면, 중동지역은 전쟁에 따른 물류차질과 불확실성 등 영향으로 전년 동월 대비 39.8% 감소했다.

시는 최근 글로벌 공급망 불안과 통상환경 변화 속에서도 친환경·전기자동차와 화장품, 전선 등 다양한 품목의 수출증가가 이어지고 있다는 점에 주목하고 있다. 특히 전력기자재 중 저압케이블은 중국·인도·베트남 등 신흥국을, 고압케이블은 미국을 중심으로 수출증가 흐름이 이어지고 있으며, 전자연결부품도 미국·중국·필리핀 등으로 수출이 확대되고 있는 것으로 나타났다.

김경덕 부산시장 권한대행은 “유망 품목의 수출 경쟁력을 강화하고, 시장 다변화를 지원해 지역 수출의 활력을 높여나가겠다”고 말했다.