법정 증언 닷새 만에 6급 이동 유정복 후보, 불공정 공모·보상성 인사 의혹 밝혀야

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]유정복 국민의힘 인천시장 후보를 둘러싼 국제학교 유치 사업 논란이 확산되고 있다.

박찬대 더불어민주당 인천시장 선거대책위원회는 29일 논평을 내고 “인천경제자유구역청 국제학교 관련 소송의 핵심 실무자가 법정 증언 직후 돌연 사표를 제출하고 6급 자리로 승진 이동했다”며 “보상성 입막음 인사 의혹이 제기된다”고 주장했다.<관련기사 본보 5월 28일자 ‘[단독]인천경제청 국제학교 실무 담당자, 소송 도중 돌연 사표 후 6급 승진 이동… ‘꼬리 자르기’ 의혹 제기’ 보도>

민주당 선대위에 따르면 해당 실무자는 인천경제자유구역청에서 송도·영종 국제학교 업무를 담당해 온 7급 공무원으로, 최근 진행 중인 ‘영종 국제학교 불공정 공모 소송’에서 핵심 증인으로 심문을 받은 인물이다.

선대위는 “해당 공무원이 법정 증언을 한 지 불과 닷새 만에 사직서를 제출했고 동시에 같은 본부 내 다른 부서의 6급 직위로 이동하며 승진을 확정 지었다”며 “상식적으로 납득하기 어려운 인사 조치”라고 비판했다.

이어 “원고 측이 불공정 공모를 입증할 내부 자료 제출을 요구하며 압박 수위를 높이고 있고 오는 7월 중요한 변론기일을 앞둔 상황에서 핵심 실무자를 현업에서 배제한 배경이 무엇인지 밝혀야 한다”고 주장했다.

특히 민주당 선대위는 이번 인사를 두고 “의도적 소송 지연과 책임 회피를 위한 ‘꼬리 자르기’이자, 승진을 조건으로 한 보상성 입막음 아니냐는 의혹이 공직사회 안팎에서 제기되고 있다”고 강조했다.

또 “송도 해로우스쿨 무산 논란부터 영종 국제학교 특혜 의혹까지 각종 무리한 행정의 실무를 담당했던 인물을 비호하는 배후가 누구인지 규명해야 한다”며 “인천경제청의 최종 임명권자인 유정복 후보가 직접 책임 있는 입장을 밝혀야 한다”고 압박했다.

선대위는 논평에서 유 후보 배우자의 가상자산 해외 은닉 의혹과 친형 일가 월미도 부동산 특혜 의혹 등을 함께 언급하며 “이제는 국제학교 관련 사법 절차까지 기만하고 있다는 의혹마저 자초하고 있다”고 비판 수위를 높였다.

그러면서 “유정복 후보는 국제학교 불공정 공모 및 보상성 입막음 의혹의 전말을 밝히고 즉각 사퇴하라”며 “인천시민은 권력으로 의혹을 덮고 꼼수로 진실을 가리려는 정치를 용납하지 않을 것”이라고 밝혔다.