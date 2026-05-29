2주만에 목표 조기 달성…임직원 참여로 기부금 조성 김영성 대표 “임직원 참여 기반 나눔 문화 확산할 것”

[헤럴드경제=홍태화 기자] KB자산운용은 임직원 참여형 사회공헌 프로그램인 ‘ESG 희망 걷기 캠페인’을 통해 한부모 가족 지원에 나섰다고 29일 밝혔다.

이번 캠페인은 일상 속 걷기를 통해 임직원들의 건강을 증진하는 동시에 저출생 극복과 한부모 가족의 안정적인 양육 환경 조성에 이바지하기 위해 마련했다.

지난 11일부터 시작한 이번 캠페인은 임직원 걸음 수 1000만보 달성 시 기부금 1000만원을 조성하는 방식으로 진행됐으며, 임직원들의 적극적인 참여에 힘입어 애초 한 달로 예정한 목표를 2주 만에 조기 달성했다.

캠페인을 통해 마련한 기부금은 구세군두리홈을 통해 한부모 가족의 출산 전후 돌봄과 아이 양육 지원, 출산·육아 물품 지원 등에 사용할 예정이다.

구세군두리홈은 미혼모들의 산전 관리와 출산, 3세 미만 아이들의 양육을 도와 한부모 가정이 새로운 시작을 준비할 수 있도록 돕는 사회복지시설이다. KB자산운용은 지난해부터 이 기관을 통해 출산용품 지원과 산모 도우미 서비스 제공 등 실질적인 지원을 이어오고 있다.

이번 행사는 기부금 마련 외에도 걷기를 통한 저탄소 생활 실천과 사회적 돌봄을 연계한 ESG 활동이라는 점에서 의미를 더했다.

김영성 KB자산운용 대표이사는 “이번 캠페인은 건강과 나눔을 동시에 실천한 활동으로, 임직원들의 자발적 참여로 완성됐다는 점에서 더욱 뜻깊다”며 “앞으로도 ‘모두 함께 가치 있게’라는 사회공헌 슬로건 아래 전 임직원이 참여하는 나눔 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

KB자산운용은 평소 복지 사각지대에 놓인 아동 및 청소년 지원과 발달장애 아동 재활치료, 저소득층 노인을 위한 무료 배식 봉사 등 돌봄이 필요한 이웃을 위한 지원 사업을 꾸준히 벌이며 상생 가치 확산에 앞장서고 있다.

앞서 장애인의 날(4월 20일)을 맞아 ‘RISE UP 돌봄 운동회’를 개최하기도 했다. 지난 11일 서울 강서구에 있는 발달장애인 사회복지시설 ‘교남소망의집’에서 진행한 이번 행사에는 발달장애인과 시설 종사자 80명을 비롯해 진교훈 강서구청장과 김영성 대표, 회사 임직원 20여 명이 참여했다.