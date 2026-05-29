뷰티,패션,라이프,푸드 등 4대 소비재 분야 글로벌 유통기업 협업 등 해외진출 지원

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 K-수출 전략품목 육성 사업에 참여할 중소기업을 모집한다고 29일 밝혔다.

K-수출전략 품목 육성 사업은 전 세계 곳곳에서 수요가 늘고 있는 뷰티 등 K-브랜드(소비재) 분야 혁신 제품들을 엄선해 글로벌 일류 상품으로 성장할 수 있도록 지원하는 사업이다.

2024년 처음으로 뷰티와 푸드 분야 30개 기업의 수출 유망 제품을 선정했다. 지난해에는 패션과 라이프 분야로 대상을 확대하고 총 80개 기업 제품을 추가로 선정했다.

이번 모집도 뷰티, 패션, 라이프, 푸드 등 4대 소비재 분야의 수출 품목들이 대상이다. 혁신성, 글로벌 확장 가능성 등에 대한 서면 평가와 외국인 소비자 대상 경쟁력 평가, 글로벌 유통기업과 전문가들의 제품 품평회 등 선발 과정을 거쳐 200개 내외 제품을 K-수출전략 품목으로 지정한다.

K-수출전략 품목으로 선정된 기업에는 올리브영, 신세계백화점, 무신사, G마켓, 롯데마트 등 협력 기관이 보유한 인프라와 네트워크를 활용한 분야별 맞춤형 해외시장 진출 프로그램 등을 지원한다. 또한 수출바우처, 해외인증 획득, 해외 전시회·상담회 참가 등 정부 수출 지원사업 선정 시 우대하고 K-브랜드 글로벌 진출 프로젝트 우선 참여 등의 지원이 최대 3년간 제공된다.

심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 “우리 중소기업의 K-소비재가 세계 시장에서 중소기업 수출을 견인하는 국가대표 제품으로 성장할 수 있도록 정책적 지원을 더욱 강화하겠다”라고 말했다.

최근 K-뷰티를 중심으로 한 소비재 수출이 미국·동남아·중동 시장에서 빠르게 성장하면서 중소기업의 해외 진출 기회도 확대되고 있다. 특히 온라인 플랫폼과 글로벌 유통망을 통한 직구 수요가 늘어나면서 브랜드 경쟁력과 제품 차별화가 수출 성과를 좌우하는 핵심 요소로 떠오르고 있다. 업계에서는 현지 인증과 물류, 마케팅 등을 종합 지원하는 정부 사업의 중요성이 더욱 커질 것으로 보고 있다.