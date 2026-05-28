인천 첫 스마트도시 5개년 계획 수립

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 연수구가 인공지능(AI) 기반 스마트도시 조성을 위한 중장기 로드맵을 마련하고 미래형 도시 도약에 나선다.

교통·안전·환경·행정·건강 등 생활 전반의 도시문제를 디지털 기술로 해결하기 위한 ‘스마트도시 활성화 5개년 계획(2026~2030년)’을 수립하며 인천 군·구 중 가장 먼저 체계적인 스마트도시 청사진을 내놓았다.

연수구는 최근 ‘스마트도시 활성화 5개년 계획’을 수립하고 향후 5년간 스마트도시 기반 구축과 관련 사업 추진에 나선다고 28일 밝혔다.

이번 계획은 제4차 국가 스마트도시 종합계획(2024~2028년)과 인천광역시 스마트도시계획(2025~2029년)을 바탕으로 연수구의 지역 특성과 도시 여건을 반영해 마련됐다.

특히 구는 스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률 상 의무 수립 대상은 아니지만, 선제적으로 스마트도시 정책을 추진하기 위해 ‘인천광역시 연수구 스마트도시 조성 및 운영에 관한 조례’를 제정하고 중장기 계획 수립에 나섰다는 점에서 주목된다.

이번 계획은 ‘균형·체감·혁신’을 핵심 비전으로 설정하고 스마트 교통, 스마트 안전, 스마트 환경, 스마트 행정, 스마트 건강 등 5개 분야에서 총 20개 사업을 추진하는 내용을 담고 있다.

구는 이를 통해 주민들이 일상에서 체감할 수 있는 스마트 행정서비스를 확대하고 데이터와 인공지능 기술을 기반으로 도시 운영 효율성을 높일 방침이다.

구는 매년 연차별 시행계획을 수립해 단계적으로 사업을 추진하고 스마트도시 기반시설과 운영체계를 체계적으로 구축해 나갈 예정이다.