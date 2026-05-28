해수부, 제5차 민관 협의회 개최…업계와 MOU 체결 수입산 이식승인·입식량 쿼터제도 논의

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부와 업계가 민물장어 자원 보호와 유통질서 관리를 위해 실뱀장어 입식량 관리 강화에 나선다. 국제사회에서 민물장어류의 멸종위기종 지정 논의가 이어지면서 국내 관리체계 정비에도 속도가 붙는 모습이다.

해양수산부는 오는 29일 정부와 지방자치단체, 수협, 업계가 참여하는 ‘제5차 민물장어 민관 협의회’를 개최한다고 28일 밝혔다.

민물장어류는 현재 국제적으로 멸종위기 야생동식물 국제거래협약(CITES) 부속서 등재 논의가 진행 중이다. 이에 따라 과도한 실뱀장어 입식에 따른 자원 고갈 우려와 업계 피해 가능성도 커지고 있다.

동북아 4개국인 한국·중국·일본·대만은 현재 실뱀장어 자원 관리를 위한 협의체를 운영 중이다. 이번 협의회에서는 해당 협의체에서 정한 극동산 실뱀장어 입식량 기준 준수와 국내 유통질서 확립 방안 등을 논의한다.

특히 수입산 실뱀장어 이식승인 제도와 국내산 실뱀장어 입식량 관리방안이 핵심 안건으로 다뤄질 예정이다. 해수부는 필요할 경우 수입산 극동산 민물장어에 대한 한시적 이식승인 중단 조치도 검토하고 있다.

이식승인 제도는 외국산 실뱀장어를 국내에 반입할 경우 생태계 영향을 고려해 사전 승인을 받도록 한 제도다.

해수부는 이날 민물장어양식수협, 한국민물장어생산자협회와 민물장어 자원의 지속가능한 이용을 위한 업무협약(MOU)도 체결한다.

협약에 따라 생산자단체는 향후 도입될 어획증명제 시행에 대비해 어획이 증명된 실뱀장어를 우선 입식하고, 입식량 신고제를 시범 운영하기로 했다. 정부는 이를 토대로 입식량 쿼터제 도입을 추진할 계획이다.

업계에서는 최근 실뱀장어 자원 감소와 가격 변동성이 커지면서 체계적인 입식 관리 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.

박승준 해수부 어촌양식정책관은 “이번 협의회와 업무협약은 국제적인 민물장어 자원 보호 흐름에 선제적으로 대응하기 위한 조치”라며 “업계와 협력해 지속가능한 자원 이용과 건전한 유통질서 확립에 나서겠다”고 말했다.