[헤럴드경제=정대한 기자] 롯데백화점이 오는 29일에 잠실 롯데월드몰 지하1층에 글로벌 가방 브랜드 ‘포터(PORTER)’ 매장을 개점한다고 28일 밝혔다.

‘포터(PORTER)’는 1935년 일본의 가방 장인 요시다 기치조가 설립한 ‘요시다 컴퍼니’에서 1962년 선보인 가방 브랜드다. 잠실 롯데월드몰 포터 매장은 약 40평 규모의 공간에 마련됐다. 따뜻한 그레이·로즈 톤 컬러를 통해 기존 매장과 차별점을 뒀다. 일본 매장에서만 있던 새로운 가로형 로고 사이니지 디자인도 적용했다.

매장에서만 만나볼 수 있는 익스클루시브 한정 상품도 최초로 공개한다. 오픈을 기념해 ‘토파즈 블루’를 메인 컬러로 적용한 ‘토파즈 시리즈’ 가방을 새롭게 선보인다. 브랜드 인기 스타일 5종으로 구성됐으며, 잠실 롯데월드몰 매장에서 단독 판매한다.

정수연 롯데백화점 뷰티&엑세서리부문장은 “앞으로도 글로벌 브랜드와 전략적 협업 및 차별화된 콘텐츠를 선보여 롯데백화점만의 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.