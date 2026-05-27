[헤럴드경제=최원혁 기자] KBS 측이 유튜브 채널 영상의 ‘탱크 흉내’ 자막 표기로 뭇매를 맞고 공식으로 사과했다.

27일 유튜브 채널 ‘KBS 엔터테인먼트: 깔깔티비(이하 깔깔티비)’ 측은 유튜브 게시판을 통해 ‘불쾌감을 드릴 수 있는 부적절한 자막이 노출되어 사과드린다’며 사과문을 올렸다.

깔깔티비 측은 “지난 26일 업로드된 영상의 제목과 썸네일에 ‘탱크 흉내’라는 표현이 사용됐다. 내용상 ‘헐크’로 표기하는 게 맞았지만, 검수 과정에서 담당 직원이 이를 걸러내지 못해 다음 날 새벽까지 게시됐다”고 밝혔다.

그러면서 “시기상 상당히 잘못된 단어 선택이었고, 이 부분이 시스템에서 걸러지지 못했다”고 덧붙였다.

이어 “해당 프리랜서는 계약서에 따라 즉시 계약 해지했으며, 담당 직원 역시 즉각 업무에서 배제한 뒤 내부 규정에 따라 조사를 진행 중”이라고 밝혔다.

또 “당사는 이번 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있다”며 “디지털 플랫폼 콘텐츠 제작 및 검수 프로세스를 전면 점검하고 유사 사례 재발 방지를 위해 영상 기획 단계부터 업로드까지 사전 데스킹 절차를 강화하겠다”고 강조했다.

앞서 지난 26일 해당 채널에는 ‘대장 앞에서 탱크 흉내 내다가 병원 후송 갈 뻔했던 심형래’라는 제목의 영상과 함께 썸네일에 ‘심형래 표 탱크 흉내’라는 자막을 삽입했다. 문제는 해당 영상에서 심형래가 탱크 흉내가 아닌 헐크 흉내를 냈다는 것. 영상 어디에도 탱크와 관련된 내용은 없었다.

현재 해당 영상은 비공개 처리된 상태다.

한편 최근 스타벅스 코리아는 5·18민주화운동 기념일인 5월18일 텀블러 판매 이벤트를 진행하며 홍보용 문구로 ‘탱크데이’ ‘책상에 탁’이라는 문구를 사용해 논란을 불렀다. 이에 스타벅스 코리아를 계열사로 둔 신세계그룹 정용진 회장을 비롯해 관계자들이 공식으로 사과했다.