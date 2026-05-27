전체 모집금액 6000억원…출시 첫날 87% 소진 우리투자증권 오프라인 물량 29억원만 남아

[헤럴드경제=김지윤 기자] 국민참여형 국민성장펀드가 출시 사흘째인 27일 전체 물량의 약 99.5%가 판매됐다.

이날 금융위원회에 따르면 국민성장펀드는 이날 오후 5시 기준 전체 모집금액 6000억원 중 약 99.5%인 약 5971억원이 판매됐다.

은행 10개사의 오프라인·온라인 물량과 증권사 15개사의 온라인 물량이 완전히 소진됐고, 오프라인 잔여 물량으로 우리투자증권의 29억원만 남았다.

국민참여성장펀드는 지난 22일 출시 첫날에만 전체 물량의 87%가 소진됐다. 이후 연휴가 지나고 전날 97.5%(약 5850억원)가 판매됐다.

국민참여성장펀드는 국민자금 6000억원과 재정 1200억원을 모아 모펀드를 조성하고 이를 10개 자펀드에 투자하는 방식으로 운용된다.

정부 재정이 자펀드 손실의 최대 20%를 우선 부담하고, 소득공제(최대 40%, 1800만원 한도)와 배당소득 분리과세(9%) 혜택이 제공된다는 점이 투자 매력으로 부각돼 높은 관심을 끌었다.

지난 26일 이억원 금융위원장은 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 국민성장펀드와 관련해 “국민이 소중한 자금을 한국 경제의 미래인 첨단산업을 키우는 데 투자해 준 만큼 제대로 된 성장을 만들고 그 과실이 공유될 수 있도록 향후 운영에 각별히 신경 쓰겠다”고 강조했다.