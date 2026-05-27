“혹은 정부가 수시 지정”
[헤럴드경제=김해솔 기자] 이해식 더불어민주당 의원은 27일 “이번 기회에 5.18을 공휴일로 지정하자”며 “안 되면 정부가 수시 지정을 하든지 (하자)”고 했다.
이 의원은 이날 페이스북에 한 언론사 칼럼을 공유하며 이같이 적었다.
그는 “5.18 정신을 헌법 전문에 수록하고자 하면서도 왜 5.18을 공휴일로 지정할 생각은 못 했을까”라며 “좋은 생각”이라고 덧붙였다.
sunpine@heraldcorp.com
입력 2026-05-27 10:16:29
“혹은 정부가 수시 지정”
[헤럴드경제=김해솔 기자] 이해식 더불어민주당 의원은 27일 “이번 기회에 5.18을 공휴일로 지정하자”며 “안 되면 정부가 수시 지정을 하든지 (하자)”고 했다.
이 의원은 이날 페이스북에 한 언론사 칼럼을 공유하며 이같이 적었다.
그는 “5.18 정신을 헌법 전문에 수록하고자 하면서도 왜 5.18을 공휴일로 지정할 생각은 못 했을까”라며 “좋은 생각”이라고 덧붙였다.
“열차 운행 안해요?” 서소문 고가 붕괴 멈춰선 출근길…‘발 동동’ 시민들 [세상&]
[헤럴드경제=김아린·정주원 기자] “서소문 고가 차도 사고 수습을 위해 금일 서울역 방향 열차 이용에 지장이 있으니…” 서울역으로 향하는 열차가 중단된 27일 오전 6시 10분께 행신역 내에서 운행 조정을 알리는 방송이 반복해서 흘러나왔다. 전날 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 구조물이 낙하하는 사고가 나면서 이틀째 열차 운행 차질이 이어지고
“요즘 부자들은 네일관리 안해”…맨손톱이 ‘부의 상징’이라는데
[헤럴드경제=김보영 기자] 고급 네일숍에서 완성한 화려한 젤 네일 대신 깔끔하고 단정한 맨손톱이 새로운 트렌드로 떠올랐다. ‘조용한 럭셔리(Quiet Luxury)’ 흐름 속에서 자연스러운 윤기를 발산하는 완벽하게 다듬어진 손톱이 새로운 부의 상징으로 주목받고 있다. 최근 패션지 마리끌레르는 세련된 여성들 사이에서 젤 네일 대신 맨손톱이 새로운 트렌드로 자리 잡고 있다고 전했다. 몇 년 전까지는 과하게 꾸민 값비싼 네일이 고급스러움의 상징처럼 여겨졌지만, 최근에는 자연스러운 손톱으로 돌아가는 흐름이 나타나고 있다는 설명이다. 또 다른 패션지 하퍼스 바자도 최근 “고액 자산가 여성들은 네일 케어를 받지 않는다”고 보도하며 화려한 네일아트 대신 간편하고 효율적인 맨손톱을 선택하는 분위기가 확산하고 있다고 전했다. 비즈니스, 네트워킹, 재산 증식 등으로 바쁜 일상에서 몇 시간을 들여 매니큐어를 받고 그 상태를 유지하기 위해 신경 쓰는 것이 시간 낭비로 느껴진다는 것이다. 실제로 이번 시즌
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.
단독 [단독] 삼성전자, 메모리 직원들에게 영업이익 10% 성과급 지급 약속…3년 뒤 성과급 제도화도 제안
[헤럴드경제=박지영·김용훈 기자] 삼성전자 노사 갈등이 창사 이래 최대 규모 총파업 위기로 치닫는 가운데 사측이 교착상태를 깨기 위해 먼저 손을 내미는 모양새다. 초기업노조에 따르면 사측은 경쟁사인 SK하이닉스 수준의 성과급 기준과 노조가 주장하는 ‘제도화’도 일부 수용하겠다는 입장을 다시 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 초기업노조는 “회사의 갈라치기”라며 총파업 의지를 굽히지 않고 있다. 8일 삼성전자 초기업노조는 지난 6일 “오늘 DS부문 메모리사업부만 회사 측 제시안에 대해서 보직장을 포함한 격려 간담회를 진행했다고 한다”고 밝혔다. 그러면서 “조합원 분들의 제보를 통해 확인한 결과 (사측이 교섭 때 제시한) 기존 1안이였으며, 3년간 ‘명문화’ 하고 이후 제도화하자는 내용이었다고 확인했다”고 했다. 앞서 사측은 지난 3월 27일 집중교섭에서 “경쟁사와 동일한 영업이익의 10%를 모두 성과급에 사용하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이지만, 삼성전자의 영업이