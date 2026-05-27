“혹은 정부가 수시 지정”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 이해식 더불어민주당 의원은 27일 “이번 기회에 5.18을 공휴일로 지정하자”며 “안 되면 정부가 수시 지정을 하든지 (하자)”고 했다.

이 의원은 이날 페이스북에 한 언론사 칼럼을 공유하며 이같이 적었다.

그는 “5.18 정신을 헌법 전문에 수록하고자 하면서도 왜 5.18을 공휴일로 지정할 생각은 못 했을까”라며 “좋은 생각”이라고 덧붙였다.