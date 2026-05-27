구로구 5월 30일경 만개 예상…안양천 7개소 16만2000여 주 식재 장미원·초화단지·그늘터널 등 봄철 볼거리와 휴식공간 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구가 5월 말 절정을 앞둔 안양천 장미 식재지를 중심으로 봄꽃 경관과 휴식 공간을 선보인다.

안양천 둔치 장미원 4곳과 제방길 일대 약 3㎞ 구간에 식재된 장미가 현재 개화 중이며, 오는 5월 30일경 절정을 이룰 것으로 예상된다.

안양천 구로구 구간은 총 7개소에 16만2000여 주의 장미가 식재된 서남권 최대 규모 장미 식재지다.

구는 2019년부터 단계적으로 장미 특화 경관을 조성해 왔으며, 신정교~광명대교 구간 소단길, 생태초화원 장미원, 고척교 일대 센트럴로즈가든, 안양교 일대 바람정원 등에서 다양한 장미 경관을 감상할 수 있다.

올해는 고척교 일대 센트럴로즈가든과 안양천 좌안 생태초화원 장미원을 추가 조성해 장미 특화 경관을 확대했다.

장미 외에도 안양천 곳곳에서 계절 초화를 함께 즐길 수 있다. 안양천 유휴부지 3개소 약 2만5000㎡ 규모의 초화단지에는 꽃양귀비, 수레국화, 안개꽃 등이 식재돼 있으며, 6월 말까지 순차적으로 개화한다.

휴식과 체험을 위한 녹지공간도 운영된다. 구는 수세미, 애호박 등을 활용한 총연장 80m 규모의 향토작물 그늘터널을 조성, 배나무, 자두나무, 살구나무 등 과수목 28주를 식재한 안양천 과수원도 오는 10월까지 운영한다.