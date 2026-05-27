보건소 중심 24시간 대응체계 운영... 집단감염 의심 사례 즉시 신고 당부

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구가 이달부터 수인성·식품매개감염병 발생에 대비한 하절기 비상방역체계에 돌입했다.

기온 상승에 따른 병원성 미생물 증식과 집단발생 가능성에 선제적으로 대응하기 위한 조치다.

수인성·식품매개감염병은 오염된 물이나 식품 섭취로 발생하며 구토, 설사, 복통 등 장관 증상이 주요 특징이다. 특히 여름철에는 세균성 감염병 발생이 증가하는 경향을 보인다.

이번 비상방역체계 기간은 9월 30일까지다. 구는 기간 종료 시까지 질병관리청·서울시청·보건소가 협력해 24시간 비상근무 체계를 유지하고, 감염병 발생 시 즉각 보고와 역학조사를 실시할 방침이다.

구는 집단 감염 의심 사례가 발생할 경우, 즉시 보건소에 신고할 것을 당부한다. 집단발생 기준은 동일한 음식물 또는 물을 섭취한 후 2인 이상에서 설사, 구토 등 유사 증상이 동시에 나타난 경우다.

여름철 야외활동과 단체모임 증가로 집단발생 위험이 커지는 만큼, 무엇보다 개인 위생수칙 준수가 필수적이다. 7대 예방수칙으로는 ▷올바른 손 씻기 ▷음식 충분히 익혀 먹기 ▷물 끓여 마시기 ▷채소·과일 세척 ▷설사 증상 시 조리 금지 ▷위생적 조리 ▷도마 분리 사용이 있다.