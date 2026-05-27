성미다리 인근 경관폭포 맞은편 지상 1층, 면적 195.36㎡ 규모...6월 중 본격 운영 폭포 조망 가능한 전면 유리창 설계, 산책로와 유기적 연결...수변 명소 자리매김

[헤럴드경제=박종일 선임기자]시원하게 쏟아지는 물줄기를 바라보며 잠시 쉬어갈 수 있는 수변 휴식공간이 마포구 성산동 성미다리 인근 경관폭포 맞은편에 새롭게 탄생했다.

마포구는 경관폭포와 어우러져 커피와 여유를 즐길 수 있는 ‘월드컵 수변 카페’ 공간을 조성, 5월 27일 오후 3시 준공식을 개최한다.

이번에 조성된 수변 카페는 성산동 일대 월드컵천길 산책로 구간에 지상 1층, 연면적 195.36㎡ 규모로 들어섰다.

경관폭포와 연계해 단순히 걷는 공간을 넘어 자연 속에서 머물며 휴식할 수 있는 ‘체류형 수변공간’으로 조성된 것이 특징이다.

내부는 전면 유리창 구조를 적용해 실내 어디서든 폭포와 하천을 한눈에 감상할 수 있도록 설계했다.

외부에는 주변 산책로와 유기적으로 연결되는 데크를 설치해 주민들이 물길을 따라 산책을 즐기다 언제든 편하게 카페를 이용할 수 있도록 했다.

옥상에는 탁 트인 하천 풍경과 경관폭포를 한눈에 조망할 수 있는 별도의 휴식공간을 마련해 수변의 매력을 더했다.

아울러 마포구는 맞은편 경관폭포에서 카페로 건너올 수 있는 징검다리와 계단을 조성해 접근성을 높였다.

또 하천 양쪽 사면에는 화사한 양귀비꽃을 비롯해 진백나무, 황금사철나무, 에메랄드그린 등 다양한 수목을 심어 시각적 아름다움을 강조했다.

마포구는 카페 전문 운영 업체를 선정하여 내부 인테리어와 시설 점검 등을 거쳐 오는 6월 중 본격적인 운영에 돌입할 예정이다.

하천 일대 환경 개선과 주민 친수공간 확대를 위해 조성된 높이 6.5m, 길이 40m 규모의 경관폭포는 지난 3월부터 본격 운영을 시작해 주민들의 큰 호응을 얻고 있다.

시원하게 쏟아지는 물줄기와 야간 경관조명이 어우러지며 도심 속 색다른 휴식공간으로 사랑받고 있으며, 인근 설렘길과 월드컵경기장, 문화비축기지 등과 연계해 새로운 명소로 자리매김하고 있다.

여기에 이번 수변 카페까지 더해지며 일대 하천은 자연과 휴식이 조화를 이루는 대표 수변공간으로 한층 더 거듭날 것으로 기대를 모으고 있다.

마포구 관계자는 “수변 카페를 조성해 걷는 즐거움에 머무는 여유까지 더하게 됐다”며 “마포구는 앞으로도 하천 경관과 주변 환경을 지속적으로 가꿔나가겠다”고 말했다.