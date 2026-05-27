성미다리 인근 경관폭포 맞은편 지상 1층, 면적 195.36㎡ 규모...6월 중 본격 운영

폭포 조망 가능한 전면 유리창 설계, 산책로와 유기적 연결...수변 명소 자리매김

월드컵 수변 카페
월드컵 수변 카페

[헤럴드경제=박종일 선임기자]시원하게 쏟아지는 물줄기를 바라보며 잠시 쉬어갈 수 있는 수변 휴식공간이 마포구 성산동 성미다리 인근 경관폭포 맞은편에 새롭게 탄생했다.

마포구는 경관폭포와 어우러져 커피와 여유를 즐길 수 있는 ‘월드컵 수변 카페’ 공간을 조성, 5월 27일 오후 3시 준공식을 개최한다.

이번에 조성된 수변 카페는 성산동 일대 월드컵천길 산책로 구간에 지상 1층, 연면적 195.36㎡ 규모로 들어섰다.

경관폭포와 연계해 단순히 걷는 공간을 넘어 자연 속에서 머물며 휴식할 수 있는 ‘체류형 수변공간’으로 조성된 것이 특징이다.

내부는 전면 유리창 구조를 적용해 실내 어디서든 폭포와 하천을 한눈에 감상할 수 있도록 설계했다.

외부에는 주변 산책로와 유기적으로 연결되는 데크를 설치해 주민들이 물길을 따라 산책을 즐기다 언제든 편하게 카페를 이용할 수 있도록 했다.

옥상에는 탁 트인 하천 풍경과 경관폭포를 한눈에 조망할 수 있는 별도의 휴식공간을 마련해 수변의 매력을 더했다.

아울러 마포구는 맞은편 경관폭포에서 카페로 건너올 수 있는 징검다리와 계단을 조성해 접근성을 높였다.

또 하천 양쪽 사면에는 화사한 양귀비꽃을 비롯해 진백나무, 황금사철나무, 에메랄드그린 등 다양한 수목을 심어 시각적 아름다움을 강조했다.

마포구는 카페 전문 운영 업체를 선정하여 내부 인테리어와 시설 점검 등을 거쳐 오는 6월 중 본격적인 운영에 돌입할 예정이다.

하천 일대 환경 개선과 주민 친수공간 확대를 위해 조성된 높이 6.5m, 길이 40m 규모의 경관폭포는 지난 3월부터 본격 운영을 시작해 주민들의 큰 호응을 얻고 있다.

시원하게 쏟아지는 물줄기와 야간 경관조명이 어우러지며 도심 속 색다른 휴식공간으로 사랑받고 있으며, 인근 설렘길과 월드컵경기장, 문화비축기지 등과 연계해 새로운 명소로 자리매김하고 있다.

‘월드컵 수변 카페
‘월드컵 수변 카페

여기에 이번 수변 카페까지 더해지며 일대 하천은 자연과 휴식이 조화를 이루는 대표 수변공간으로 한층 더 거듭날 것으로 기대를 모으고 있다.

마포구 관계자는 “수변 카페를 조성해 걷는 즐거움에 머무는 여유까지 더하게 됐다”며 “마포구는 앞으로도 하천 경관과 주변 환경을 지속적으로 가꿔나가겠다”고 말했다.


seouldream01@heraldcorp.com