국힘·혁신 “평택시민이 판단” 협공 양상 金 “위법 없었다…네거티브 멈춰야” 반박 일부 여론조사 진보층 지지율서 조국 1위

[헤럴드경제=양대근 기자] 6·3 경기 평택을 국회의원 재선거가 난타전 양상으로 흐르는 가운데 김용남 더불어민주당 후보의 이른바 ‘차명 대부업 의혹’이 불거지면서 선거전 막판 최대 변수로 떠오르고 있다.

이에 김 후보 측은 “위법 행위는 전혀 없었다. 네거티브 공세를 멈춰달라”고 공식 해명했다. 민주당도 엄호에 나섰지만, 당 일각에서는 “사실이라면 공직자로서 지탄받을 일”이라는 목소리가 나오는 등 민주·진보진영의 표가 분산될 가능성이 있다는 전망도 나온다.

유의동 국민의힘 후보와 조국 조국혁신당 후보 측은 의혹을 겨냥해 총공세를 펼쳤다.

서왕진 조국혁신당 중앙선거대책위원회 상임선대위원장 겸 원내대표는 26일 중앙선대위 회의에서 “김 후보의 차명 대부업 의혹이 잦아들기는커녕 날이 갈수록 더 커지고 있다”면서 “김 후보가 기자들의 접근을 배제하고 본인 유튜브에서 구구절절 해명한 지 채 하루도 되기 전에 해명과 배치되는 사실들이 드러났다”고 지적했다.

서 위원장은 “민주당에 묻는다. 김 후보의 해명을 들어보고 판단하자고 했는데 충분히 납득이 됐느냐”며 “차명 대부업자 의혹을 받는 김 후보에 대한 평택시민의 판단은 이미 끝났다”고 꼬집었다.

유 후보도 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’와 인터뷰에서 “제일 먼저 해야 되는 게 수사”라면서 “국민의힘은 최종 검토해서 고발하기로 결정했다. 언론사와 개인 후보 간 공방으로 남겨둘 것이 아니라 법 위반 정황이 분명하니 사법기관을 통해 정리하자는 것”이라고 강조했다.

유 후보는 “민주당 측에서 이야기하는 구체적인 증거라는 게 뭘 원하는 건지 잘 모르겠다”며 “제 기억으로는 세 번의 방송에 전부 다 본인, 또 가족 목소리들이 들어갔는데 그게 본인과 본인의 가족이 아니라면 아니라고 이야기하시면 된다”고 꼬집었다.

이번 논란은 최근 한 언론보도를 통해 ‘김 후보가 자신이 소유한 농업회사 법인을 통해 대부업체를 차명 운영하며 배당을 받았다’는 의혹이 제기되면서 시작됐다. 이후 관련 녹취와 업체 운영 정황 등이 추가 공개되며 공방전으로 비화됐다. 경찰은 시민단체 고발장을 접수하고 대부업법 및 공직선거법 위반 혐의 여부에 대한 수사에 착수한 상태다.

반면 민주당 측은 이번 의혹과 관련 일단 ‘엄호 태세’를 갖춘 모습이다. 조승래 총괄선거대책본부장은 기자간담회에서 “(김 후보가) 의혹에 관한 구체적인 소명 자료를 낸 것으로 안다”며 “핵심은 불법성 여부가 아닌가”라고 밝혔다.

조 본부장은 이어 “(검토 결과) 불법행위라고 단정할 수 있는 것을 찾지 못한 게 아니냐는 생각”이라며 “불법으로 판단할만한 근거가 좀 취약하지 않느냐는 생각을 현재까지는 갖고 있다”고 언급했다.

다만 평택병을 지역구로 둔 김현정 민주당 의원은 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 “본인은 대부업 관련 어떠한 경영에도 관여하지 않았고, 수익도 한 푼도 없었고, 거의 폐업 상태라고 소명하고 있다”면서도 “(의혹이) 사실이라면 공직자로서 지탄받을 일”이라고 밝혔다.

김 의원은 조국혁신당 측의 연이은 공세와 관련 “선거 전략상 1등 후보에 대한 공격을 하는 것으로 보인다”면서 “민주당 의원 입장에서 보면 공세가 과도한 측면은 분명히 있다. 후보가 소명을 계속해나가고 있는 과정이니 그걸 보면서 유권자들이 판단할 것이란 취지”라고 말했다.

한편 지난 25일 공표된 ‘여론조사꽃’의 평택을 선거구 여론조사 결과표(21~22일·경기 평택을 거주 성인 500명·표본오차 95% 신뢰수준 ±4.4%포인트(p)·통신 3사 제공 휴대전화 가상번호 100%·전화ARS·접촉률 46.4%·응답률 8.0%)에 따르면 5자 구도 대결에서 김 후보 28.9%, 조 후보 24.9%, 유 후보 20.6%로 오차범위 내 접전을 이어갔다. 이 가운데 진보층(122명)에서는 조 후보에 대한 지지가 45.4%, 김 후보가 34.6%를 각각 기록했다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.