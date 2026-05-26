“요즘 부자들은 네일관리 안해”…맨손톱이 ‘부의 상징’이라는데

[헤럴드경제=김보영 기자] 고급 네일숍에서 완성한 화려한 젤 네일 대신 깔끔하고 단정한 맨손톱이 새로운 트렌드로 떠올랐다. ‘조용한 럭셔리(Quiet Luxury)’ 흐름 속에서 자연스러운 윤기를 발산하는 완벽하게 다듬어진 손톱이 새로운 부의 상징으로 주목받고 있다. 최근 패션지 마리끌레르는 세련된 여성들 사이에서 젤 네일 대신 맨손톱이 새로운 트렌드로 자리 잡고 있다고 전했다. 몇 년 전까지는 과하게 꾸민 값비싼 네일이 고급스러움의 상징처럼 여겨졌지만, 최근에는 자연스러운 손톱으로 돌아가는 흐름이 나타나고 있다는 설명이다. 또 다른 패션지 하퍼스 바자도 최근 “고액 자산가 여성들은 네일 케어를 받지 않는다”고 보도하며 화려한 네일아트 대신 간편하고 효율적인 맨손톱을 선택하는 분위기가 확산하고 있다고 전했다. 비즈니스, 네트워킹, 재산 증식 등으로 바쁜 일상에서 몇 시간을 들여 매니큐어를 받고 그 상태를 유지하기 위해 신경 쓰는 것이 시간 낭비로 느껴진다는 것이다. 실제로 이번 시즌