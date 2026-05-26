[헤럴드경제=윤호 기자]국방부는 일명 ‘장보고 N사업’을 통해 오는 2030년대 중반까지 핵추진잠수함1번함을 진수하고, 2030년대 후반 해군에 배치한다는 목표를 제시했다.

안규백 국방부 장관은 26일 이재명 대통령이 참석한 가운데 경남 진해 해군잠수함사령부에서 개최된 제1회 미래국방전략위원회에서 ‘대한민국 핵추진잠수함 개발 기본계획’을 보고했다.

여기에는 핵잠 획득·운용에 적용해나갈 5가지 원칙 등이 담겼다.

먼저 핵추진잠수함 원자로의 핵연료는 저농축우라늄을 사용하며, 핵연료 교체를 최소화하도록 장주기(잠수함 핵연료를 오래도록 교체 없이 사용하는 방식) 운전이 가능하도록 개발할 방침이다.

또 전력 획득·유지·정비의 자립성과 안정성을 확보하기 위해 대한민국 내에서 핵추진잠수함을 개발·건조할 방침이며, 핵추진잠수함의 플랫폼과 추진체계 등은 대한민국 내 민간 원자력 및 조선 분야에서 오랜 기간 축적된 세계적 수준의 기술을 적극 활용할 계획이다.

안 장관은 “핵추진잠수함의 설계·건조·운용·정비·핵연료 관리·해체에 이르는 전 과정을 총수명주기 관점에서 개발 및 관리, 지속 운용성을 확보하겠다”며 “2030년대 중반에 핵추진잠수함 1번함을 진수하고, 2030년대 후반 이후에 전력화가 이루어질 수 있도록 개발을 추진해 나갈 것”이라고 원칙을 정리했다.

국가적 역량을 결집하는 전략사업으로 추진될 핵잠 건조에는 ‘장보고 N사업’이라는 명칭이 부여됐다.

국방부는 “대한민국 최초의 잠수함인 장보고함의 정신을 계승한 차세대 모델(Next generation)이며, 핵추진(Nuclear powered) 방식을 적용하고, 첨단 신기술(Neo technology)을 집약한 잠수함을 구축하겠다는 의미를 담고 있다”고 설명했다.

정부는 핵잠 도입 과정에서 핵 비확산 의무를 투명하고 확고하게 이행하겠다며 이와 관련한 ‘세 가지 약속’도 기본계획에 포함했다.

우선 대한민국은 어떠한 형태의 핵무기도 보유하지 않으며, 핵무기를 개발하지도 않겠다는 확고한 입장을 갖고 있다고 밝혔다. 또 “대한민국은 미국과 긴밀한 소통 하에 핵추진잠수함 추진체계에 필요한 핵연료인 저농축우라늄 확보 및 관리 과정 전반에 걸쳐 핵비확산 의무를 성실히 이행할 것”이라며 “대한민국은 IAEA와 공동으로 핵추진잠수함에 적용 가능한 안전조치 체계를 구축하고, 높은 수준의 핵비확산 의무를 이행해 나갈 것”이라고 강조했다.

안 장관은 “북한의 잠수함 기반 핵 미사일 위협을 대비하는 데 핵심적인 역할을 담당할 것”이라며 “디젤 잠수함보다 은밀하고 신속하게 북한 잠수함 전력을 감시하고 추적할 수 있으므로 수중 킬체인 구현에 크게 기여할 것”이라고 말했다.

정부는 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 한미 정상회담에서 트럼프 정부로부터 한국의 핵추진 잠수함 건조에 대한 지지를 이끌어낸 바 있다.