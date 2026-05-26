4월 월간 최고 실적 기록 여객 수요 증가 및 밸리카고 활용 확대

[헤럴드경제=서재근 기자] 파라타항공이 국제선 여객 수요의 안정적인 성장과 함께 화물사업도 확대하며 사업 포트폴리오 다변화에 속도를 내고 있다.

파라타항공은 올해 1월부터 4월까지 국제선 노선에서 총 2821톤의 화물을 수송했다고 26일 밝혔다. 특히, 4월에는 월간 기준 약 883톤을 기록하며, 올해 월간 기준 가장 높은 화물 수송 실적을 나타냈다.

노선별로는 일본 나리타 노선이 1~4월 누적 약 1862톤으로 가장 높은 비중을 차지했으며, 베트남 다낭 노선 역시 약 928톤을 기록하며 꾸준한 성장세를 보였다. 오사카 간사이도 점진적으로 물동량이 상승곡선을 그렸다.

파라타항공은 국제선 취항 이후 일본·베트남 노선을 중심으로 안정적인 여객 수요를 확보하는 동시에 항공기 하부 화물칸을 활용한 화물 운송을 병행 확대하며 수익 구조 다변화에 나서고 있다.

특히, A330 광동체 항공기를 운영 중인 나리타·다낭 노선에서는 여객 수요뿐만 아니라 화물 수송 수요도 함께 증가하면서 항공기 운영 효율성이 높아지고 있다는 게 회사 측의 설명이다.

파라타항공 관계자는 “국제선 노선 안정화와 함께 여객·화물 수요가 동시에 성장하는 흐름이 나타나고 있다”며 “앞으로도 노선별 특성에 맞춘 화물 운영 경쟁력을 강화해 안정적인 수익 기반 확보에 노력할 계획”이라고 말했다.