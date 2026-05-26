[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 5·18 단체들은 26일 정용진 신세계그룹 회장의 스타벅스 논란 대국민 사과에 대해 “그런 사과는 할 필요가 없다, 진정성이 없다”고 비판의 목소리를 높였다.

신극정 5·18민주화운동부상자회장은 “국민을 상대로 돈을 버는 기업이라면 사회적 책임과 역사에 대한 최소한의 존중을 보여야 하는데 그런 내용은 전혀 찾아볼 수 없었다” 며 “이번 사과를 그대로 받아들이는 것은 결과적으로 5·18의 명예를 훼손하는 일을 용인하는 것과 다르지 않다”고 비판했다.

윤남식 5·18민주화운동공로자회장도 “형식적인 사과에 그쳤고 책임을 회피하려는 모습으로 비쳤다” 며 “책임을 지겠다면서도 정작 어떤 방식으로 책임질 것인지 내용은 없다. 구체적인 조치나 사실관계에 대한 설명이 부족했다”고 꼬집었다.

양재혁 5·18민주유공자유족회장은 “사과문은 변명에 지나지 않는다”며 “광고 제작 과정에서 여러 검수와 승인 절차가 있었을 텐데 이를 단순한 실수나 담당자 책임으로 돌리는 것은 납득할 수 없다”고 질타했다.

박강배 5·18기념재단 상임이사는 “기업은 상품만 파는 곳이 아니라 사회적 가치와 역사 인식을 함께 고민해야 한다”며 “5·18과 민주주의 희생자들의 아픔을 마케팅 소재로 활용하려 한 발상 자체가 문제”라고 밝혔다.

광주전남추모연대도 성명을 내고 “이번 사태는 본사 차원의 왜곡된 역사 인식과 기업 문화가 낳은 결과”라며 “정 회장이 끝내 책임 있는 결단을 내리지 않는다면 시민사회의 저항과 불매운동은 계속될 것”이라고 강조했다.