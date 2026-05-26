[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰이 올 여름철 재해·재난 특별 관리에 돌입한다.

경찰청은 26일 전 시도경찰청 대상 여름철 재난 대비 상황 점검 화상회의를 개최하고 비상 대응 태세를 살폈다. 이는 정부가 지난 15일부터 여름철 재난 대책 기간을 가동한 데 따른 조치다.

이날 회의에선 재난·재해 발생 시 경찰의 구체적인 대응 방침이 논의됐다.

경찰은 재난 신고가 접수되면 112신고 체계에서 최우선으로 출동해야 하는 ‘코드1’ 또는 ‘코드0’을 발동하기로 했다. 당직기동대의 야간출동 태세도 상시로 유지할 계획이다. 또 호우 특보 발령 시 취약지역에 경력을 빠르게 배치하고 주민 대피를 지원하는 등 대응에 나설 방침이다. 상습 침수지역 등 인명피해 우려가 있는 취약지를 대상으로 순찰도 강화한다.

유재성 경찰청장 직무대행은 “경찰은 재난관리책임기관이자 긴급구조지원기관으로서 국민의 생명과 안전을 지키는 역할이 있는 만큼 충분한 사전 재난 대비가 필요하다”고 했다. 그러면서 “예방 순찰과 정보 활동을 강화해 취약 요인은 지방정부와 공유·사전 보완하는 한편, 지방정부와 협력해 상습 침수 도로 점검 등 제도 보완에도 적극적으로 나서겠다”고 했다.