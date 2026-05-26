스타벅스코리아 ‘탱크 마케팅’ 대국민 사과 “책임은 조직과 저를 포함한 경영진에 있다” 신세계 “고의적 마케팅 기획 정황 확인 못해”

[헤럴드경제=정대한·김진 기자] 정용진 신세계그룹 회장은 26일 “이번 일로 깊은 상처와 실망을 느끼신 5·18 민주화운동 유가족 여러분, 박종철 열사 유가족 여러분, 광주 시민 여러분, 그리고 국민 여러분들께 신세계그룹 회장으로서 진심으로 머리 숙여 사죄 드리며 여러분의 용서를 구한다”고 고개를 숙였다.

정 회장은 이날 오전 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 대국민 사과 기자회견을 열고 “스타벅스의 부적절한 마케팅으로 인해 많은 분들께서 깊은 아픔과 분노를 느꼈다는 사실을 매우 무겁게 받아들인다”며 이같이 말했다.

정 회장은 “이유가 무엇이든 국민 여러분의 마음에 상처를 드린 것은 그 책임이 결코 가볍지 않다”며 “어떠한 변명도 하지 않겠다”고 말했다. 그는 “이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있다. 제 잘못”이라며 “저를 포함한 신세계그룹 구성원 모두 우리 사회의 역사와 희생을 기억하고, 늘 국민의 마음을 깊이 이해하고 존중하겠다”고 말했다.

그러면서 “이 자리에서 간곡히 부탁드리고 싶은 말씀이 있다”며 스타벅스 매장에 근무하는 직원들을 언급했다.

정 회장은 “지금도 전국의 매장에서 묵묵히 일하고 있는 수많은 스타벅스코리아 파트너들과 현장 직원들이 있다”며 “부디 이분들을 조금 더 따뜻한 시선으로 바라봐주시기를 부탁드린다”고 말했다. 이어 “이분들은 스타벅스 고객 한 분 한 분을 위해 이른 아침부터 늦은 밤까지 자신의 자리에서 최선을 다하고 있는 성실한 직장인일 뿐”이라며 “책임은 조직과 저를 포함한 경영진에게 있다”고 했다.

정 회장은 “지금은 서로를 이해하고 함께 앞으로 나아가려는 노력이 더 필요한 시기라고 생각한다”며 “각자 생각은 다를 수 있지만, 더 좋은 대한민국을 만들고 더 나은 세상을 미래 세대에게 남겨주고 싶다는 마음만큼은 우리 모두 같다고 믿는다”고 말했다.

그는 “저를 포함한 신세계그룹 구성원 모두 이번 일을 통해 더 낮은 자세로 배우고, 더 노력하겠다”며 “ 더 무겁게 책임지겠다. 그리고 더 진심 어린 마음으로 고객 곁으로 다가가겠다”고 말했다.

정 회장은 “내부 시스템과 리스크 관리 체계를 근본부터 다시 점검하고, 사회적 책임에 대한 기준도 더욱 높이겠다”며 “오늘의 사과를 끝이 아닌 시작으로 삼겠다”고 말했다. 이어 “말이 아닌 행동으로 실질적인 변화를 만들어 내서 국민 여러분의 신뢰를 다시 얻을 수 있도록 처음부터 다시 시작하겠다”고 덧붙였다.

한편 정 회장이 퇴장한 이후 진행된 진상 조사 결과 발표에서 신세계그룹은 이번에 논란이 된 ‘탱크데이’ 행사가 고의적으로 기획된 정황은 확인하지 못했다고 해명했다.

전상진 신세계그룹 부사장은 “해당 직원·임원진이 고의성을 갖고 해당 마케팅을 기획한 사실을 입증할 명확한 근거를 찾지 못했다”며 “해당 임직원이 휴대전화 제출을 거부하는 등 회사 차원의 조사에 법적·절차적 한계가 있었다”고 설명했다. 이어 “경찰 조사에서 누구라도 의도를 갖고 이벤트를 기획했다는 사실이 밝혀지면 즉각 해고하고 모든 민형사상 책임을 묻겠다”고 강조했다.