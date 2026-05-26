러 ‘기숙사 피격’에 연일 보복 공세…“드론 거점·지휘소 표적” 러 외무, 美 국무에…“미 외교관·시민도 키이우 대피해야” 우크라, 러 석유 저장시설 타격…“러 협박에 굴복 안할 것”

[헤럴드경제=정목희 기자] 러시아가 우크라이나 수도 키이우를 겨냥한 대규모 공습에 돌입한다고 25일(현지시간) 러시아 관영 타스 통신이 보도했다.

타스 통신에 따르면 러시아 외무부는 이날 성명을 통해 “민간인 공격에 대한 대응 차원에서 키이우 내 우크라이나 군수산업 시설에 대한 타격을 개시한다”고 밝혔다.

러시아 외무부는 공격 대상에 북대서양조약기구(NATO·나토) 전문가들의 지원을 받는 드론 관련 시설과 우크라이나 지휘소 등이 포함됐다고 설명했다.

이어 외교 공관 직원과 국제기구 대표부 인력을 포함한 외국인들에게 가능한 한 신속히 키이우를 떠날 것을 경고했다.

러시아는 전날에도 키이우를 상대로 대규모 보복 공격을 감행해 최소 4명이 숨지고 91명이 다친 것으로 전해졌다.

세르게이 라브로프 러시아 외무장관도 이날 마코 루비오 미국 국무장관과의 통화에서 키이우 주재 미국 외교관들의 대피 필요성을 언급했다.

러시아 외무부는 “라브로프 장관이 외무부 성명을 상기시키며 미국을 포함해 키이우에 공관을 둔 국가들이 자국 외교 인력과 시민들의 대피를 권고했다고 루비오 장관에게 전달했다”고 밝혔다.

라브로프 장관의 이러한 경고는 루비오 장관이 26일 구소련 국가인 아르메니아 방문을 앞둔 시점에 나온 것이어서 주목된다. 아르메니아는 최근 러시아 주도의 집단안보조약기구(CSTO) 참여를 중단하고 유럽연합(EU) 가입 의사를 밝힌 바 있다.

러시아는 지난 22일 발생한 기숙사 드론 피격 사건 이후 연일 보복 공세를 이어가고 있다.

러시아 지역 당국에 따르면 당시 러시아 점령지인 루한스크 스타로빌스크(러시아명 스타로벨스크)의 대학교 기숙사가 우크라이나의 공격을 받아 학생 16명이 숨지고 42명이 다쳤다.

우크라이나 군은 당시 공격이 인근의 군 사령부를 타격한 것이라며 러시아가 정보를 조작하고 있다고 반박했다.

우크라이나는 러시아의 석유 시설을 겨냥한 공격을 이어갔다.

로이터 통신에 따르면 우크라이나는 군은 이날 러시아 브랸스크주의 석유 저장시설을 타격했다. 우크라이나는 장거리 드론 기술을 이용해 러시아 전역의 석유 관련 시설을 끈질기게 공격하고 있다.

최근까지 우크라이나 공격으로 피해를 본 러시아 정유시설의 처리 능력을 합치면 하루 23만8000톤, 연간 8300만톤에 이르는 것으로 분석됐다. 러시아 전체 처리 능력의 25% 수준이다.

지난 21일 우크라이나의 드론 공격을 받은 시즈란 지역의 원유 처리 시설도 이날 가동을 중단한 것으로 전해졌다.

러시아 위협에 맞서 우크라이나는 동맹국에 연대를 호소했다. 안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 이날 엑스에 올린 글에서 “우리는 현재 파트너 국가들과 함께 이러한 러시아의 협박에 굴복할 필요가 없다는 점을 논의하고 있다”고 썼다.