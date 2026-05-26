[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시는 다음달 5일 포항체육관에서 ‘2027학년도 대학진학박람회’를 개최한다고 26일 밝혔다.

이날 박람회에는 전국 37개 대학이 참여해 각 대학 입학사정관이 직접 상담 부스를 운영한다.

참가 학생들은 희망 대학과 학과에 대한 전형 특징, 지원 전략, 학생부 준비 방향 등을 대학 관계자로부터 직접 상담할 수 있다.

고등학생의 수시 지원 전략 수립을 돕기 위한 ‘2027학년도 수시 대비 전략 특강’도 열린다.

특강은 입시 로드맵 전문가인 오대교 모든에듀 대표가 맡아 내년 수시 전형의 주요 흐름과 지원 전략, 전형 준비 방법 등을 주제로 특강을 진행한다.

박람회장에는 입시 상담 외에도 다양한 이벤트와 진로체험 프로그램이 함께 운영된다.

참여 희망자는 포항시진로진학지원센터 홈페이지를 통한 사전 신청 또는 당일 현장 방문으로 참여가 가능하다.

자세한 문의사항은 포항시 진로진학지원센터로 문의하면 된다.

포항시 관계자는 “빈틈없는 준비로 참여하는 모든 학생과 학부모에게 도움이 될 수 있는 내실 있는 대학진학박람회를 만들겠다”고 말했다.