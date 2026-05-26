이란과 종전 협상 막판 국면 속 ‘비핵화 우선’ 재확인

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[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) “이란은 절대로 핵무기를 갖지 못할 것”이라고 거듭 강조했다.

트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC 인근 알링턴 국립묘지에서 열린 메모리얼데이(미국 현충일) 기념식 연설에서 대(對)이란 대규모 군사공격 작전인 ‘장대한 분노(Epic Fury)’ 과정에서 13명의 미군 장병이 목숨을 잃었다고 언급하며 이같이 밝혔다.

트럼프 대통령은 “이 놀라운 남녀 장병들은 세계 최대의 테러 후원국이 결코 핵무기를 갖지 못하도록 하기 위해 목숨을 바쳤다”고 말했다.

‘이란 핵무기 보유 저지’는 트럼프 대통령이 이란과의 종전 협상을 추진하는 과정에서 최우선 조건으로 제시해온 사안이다.

다만 최근 이란과의 종전 협상이 막판 중대 국면에 접어든 가운데, 이란 비핵화 문제가 호르무즈해협 개방 이슈에 비해 우선순위에서 밀릴 수 있다는 관측도 제기돼왔다. 이런 상황에서 트럼프 대통령이 다시 직접 비핵화 원칙을 강조했다는 점에서 주목된다.

트럼프 대통령은 연설에서 과거 미국이 수행한 전쟁의 참전 용사들을 거론하면서 “가장 위대한 인물들의 다수는 제2차 세계대전부터 한국 전쟁과 베트남 전쟁까지 길고도 장대한 여정을 걸어왔다”며 2차 세계대전에 이어 6·25 전쟁에도 참전하고 베트남 전쟁에서 활약한 의무 헬기 조종사를 언급하기도 했다.

트럼프 대통령은 기념식에 앞서 JD 밴스 부통령, 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관과 함께 무명용사 묘역에 헌화하고 미국을 위해 목숨을 바친 장병들을 추모했다.