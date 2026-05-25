임세은 선임부대변인 논평

[헤럴드경제=윤호 기자]더불어민주당은 25일 국민의힘에 대해 “윤석열식 악마화 정치를 잊었다. 적반하장도 정도가 있다”고 주장했다.

임세은 선임부대변인은 이날 논평을 통해 “국민의힘은 또다시 본질을 흐리는 억지 프레임으로 대통령의 정당한 문제 제기를 ‘마녀사냥’과 ‘독재’로 몰아가고 있다”며 “국민 통합을 해치는 혐오, 참사 조롱, 극단적 선동에 대해 대통령이 우려를 표하는 것마저 정쟁으로 왜곡하는 저급한 정치 수준에 깊은 유감을 표한다”고 했다.

그는 “대통령이 국민적 아픔 조롱과 혐오 확산 행태에 문제를 제기하는 것은, 국민 통합을 위한 책무”라며 “세월호 참사, 5·18 민주화운동, 노무현 전 대통령 추도식 등을 조롱과 혐오의 대상으로 삼는 행위를 표현의 자유라는 이름으로 무한정 방치할 수 없다”고 했다.

그러면서 “이를 지적했다고 해서 ‘공개 처형’, ‘독재국가’니 하는 것은 사실관계에도 맞지 않고, 논리도 품격도 없는 과장선동일 뿐”이라고 덧붙였다.

임 부대변인은 또 “국민의힘은 무조건 반대에 나서기 전에, 윤석열 정권 시절 자신들이 저질렀던 반국가세력 낙인찍기와 노동자 악마화, 색깔론 선동부터 돌아보라”며 “국민의힘은 과거를 잊었는지 모르겠지만, 국민은 누가 국민을 갈라쳤는지 누가 반대의견을 적으로 몰았는지 누가 국가권력을 앞세워 특정집단을 괴물로 만들었는지 기억하고 있다”고 주장했다.