5월 26일부터 접수…관악구 거주 19~29세 청년 25명 선발 7월 3일~30일 간, 주5일·일 5시간 근무, 구청·동주민센터·보건소에서 행정업무 보조

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구가 지역 청년들에게 공공기관 근무 경험을 제공하고 진로 탐색을 지원하기 위해 ‘2026년 여름 청년행정체험단’ 참여자를 모집한다.

이번 여름 청년행정체험단은 오는 7월 3일부터 7월 30일까지 운영되며, 총 25명을 선발할 예정이다. 모집인원은 일반선발 20명, 특별선발 5명으로 구성된다.

신청 자격은 모집공고일인 5월 22일 기준 관악구에 주민등록을 둔 19세 이상 29세 이하의 청년이다. 다만 직전 두 학기(2025년 여름, 2026년 겨울) 행정체험단 참여자는 선발 대상에서 제외된다.

참여를 희망하는 청년은 오는 26일부터 6월 5일까지 관악구청 홈페이지 내 ‘참여예약-행정접수’ 메뉴를 통해 온라인으로 신청하면 된다. 최종 선발자는 전산 추첨을 통해 결정되며, 결과는 6월 9일 관악구청 홈페이지에 공개될 예정이다.

최종 선발된 청년들은 구청과 동 주민센터, 보건소 등에 배치돼 행정 업무 보조와 민원 안내 등의 업무를 수행하게 된다.

근무 조건은 주 5일, 하루 5시간이며 임금은 2026년 관악구 생활임금을 기준으로 지급된다.

구 관계자는 “이번 청년행정체험단이 청년들에게 공공행정을 직접 경험하며 미래 진로를 탐색하는 의미 있는 발판이 되길 바란다”며 “앞으로도 청년들이 꿈에 도전하고 성장할 수 있도록 실효성 있는 청년 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.

자세한 사항은 관악구청 홈페이지 공고문(뉴스소식→고시공고)을 참고하거나 자치행정과로 문의하면 된다.