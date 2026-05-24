이성헌 후보 등 국민의힘 민선 9기 후보들 ‘원팀으로 압도적 성과를 이루겠다’ 결의

이성헌 서대문구청장 후보 유세
이성헌 서대문구청장 후보 유세

[헤럴드경제=박종일 선임기자]국민의힘 이성헌 서대문구청 후보는 23일 오후 5시 서대문 영천시장 앞 문화공원에서 국민의힘 시·구의원 후보들과 집중 유세를 열고 ‘서울 서북권의 중심 · 강북2.0시대의 동력 명품도시 서대문의 완성’을 위한 민선9기 선거의 압승을 결의했다.

이 후보는 정지웅·문성호 서울시의원 후보, 이진삼·최은정·강민하·박진우·김이나 구의원 후보 등 국민의힘 후보들과 함께 한 집중유세에서 “민선 9기 당선은 서대문의 미래를 획기적으로 바꾸는 성장동력”이라며“ 압승을 위해 투표장으로 나서 달라”고 강력한 지지를 호소했다.

이 후보 일동은 유진상가·인왕시장의 통합 재개발, 홍제역 역세권 재개발, 북아현 2·3구역등 56개 지역의 정비사업 그리고 서부경전철 조기 착공, 경의선 지하화, 강북횡단선 재추진 교통혁신 등 지역의 핵심 숙원 사업을 막힘없이 추진해 서대문구 전체의 대전환을 완수하겠다는 계획이다.

이성헌 서대문구청장 후보는 “민선 8기는 서대문의 도약을 위한 발판을 다지는 시기였고 민선 9기는 이 도약의 결실을 보는 시간이 될 것”이라며 “오늘 집중유세의 뜨거운 성원에 힘입어 서대문구전역이 획기적으로 발전할 수 있도록 후보 전원이 원팀으로 압도적 성과를 이루겠다”고 강조했다.

이날 후보들은 유세후에도 거리 인사를 함께하며 주민들과 소통했다. 국민의힘 서대문구 후보 일동은 남은 선거기간동안 현장 민생 행보를 이어간다는 방침이다.

이성헌 서대문구청장 후보 유세
이성헌 서대문구청장 후보 유세

seouldream01@heraldcorp.com