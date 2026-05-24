보기 3개 버디 6개…2타차 1위 임성재 4언더파 공동 4위 점프

[헤럴드경제=조용직 기자] 김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 더CJ컵 바이런 넬슨(총상금 1030만달러) 3라운드에서도 단독 선두를 지켜내며 통산 5승째를 향해 마지막 라운드만을 남겨뒀다.

김시우는 24일(한국시간) 미국 텍사스주 매키니의 TPC 크레이그 랜치(파71)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 6개와 보기 3개를 바꿔 3언더파 68타를 쳤다.

중간 합계 21언더파 192타를 기록한 김시우는 공동 2위인 ‘디펜딩 챔피언’ 스코티 세플러와 윈덤 클라크(이상 미국·19언더파 194타)를 2타차로 따돌리고 2라운드에 이어 이틀 연속 1위를 수성했다.

김시우와 같은 조에서 경쟁한 임성재는 이날 버디 6개에 보기는 2개로 막으면서 4언더파 67타를 기록, 중간 합계 17언더파 196타로 공동 4위에 랭크돼 최종일 역전 우승의 불씨를 살렸다.

전날 무려 12개의 버디를 뽑아내다가 마지막 홀 보기로 60타를 기록, 간발의 차로 ‘꿈의 타수’인 50대 타수에 미치지 못했던 김시우는 이날 보기를 3개나 범하며 한때 1위 자리를 내주는 위기를 맞았지만 스스로 탈출했다.

김시우는 3번 홀(파4)에서 어프로치 샷을 홀 2ｍ 앞에 떨어뜨린 뒤 첫 버디를 낚고 기분 좋게 출발했다. 6번 홀(파4)에서도 비교적 먼 거리 버디 퍼팅을 떨어뜨린 김시우는 8번 홀(파4)에서 세컨드샷을 그린에 올렸지만 스리 퍼트로 홀아웃하며 첫 보기를 적어냈다.

9번 홀(파5) 버디를 잡아낸 김시우는 10∼11번 홀에서 3ｍ 이내 퍼트를 모두 놓치며 연속 보기에 빠져 위기를 자초했다. 김시우는 12번(파5) 홀 버디로 분위기 전환에 나선 뒤 14∼15번 홀 연속 버디로 타수를 줄여 다시 단독 1위로 올라섰다.

PGA에 따르면 김시우는 1~3라운드까지 26개의 버디를 기록했는데, 이는 PGA 투어 54홀 최다 버디 기록에 단 1개 부족한 수치다. 김시우는 이번 시즌 버디 270개로 투어에서 가장 많은 수를 기록 중이다.

김시우는 “10~11번 홀에서 연속 보기를 범한 뒤 캐디가 ‘지금 마음이 너무 급하다. 진정해야 한다’라는 말을 해줬다. 이 코스는 절대 지키는 플레이로 살아남을 수 있는 곳이 아니다”라며 마지막 날 공격적인 플레이를 암시했다.

김시우는 4라운드에서 셰플러와 둘이서 ‘챔피언조’ 맞대결을 펼쳐 2023년 소니 오픈 이후 3년 만이자 PGA 통산 다섯번째 우승에 도전한다.