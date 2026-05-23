이 대통령, ‘故 노무현 前 대통령 서거 17주기 추도식’ 참석

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 23일 “노무현 대통령님의 못다 이룬 꿈, 국민주권정부가 반드시 완수하겠다”고 했다.

이 대통령은 이날 ‘故 노무현 前 대통령 서거 17주기 추도식’에 참석하기 위해 봉하마을을 찾고 “우리 모두의 과거이자 미래인 대통령님의 꿈이 현실이 될 수 있도록 혼신의 힘을 다하겠다”면서 이같이 말했다.

이 대통령은 먼저 과거에도 봉하마을에 방문했다는 사실을 얘기하며 “처음에는 한 사람의 시민으로 왔고, 야당 대표로 왔으며, 대통령 후보로 인사드렸다”고 했다.

이어 “당신께서 떠나신 후 이 땅에는 수많은 ‘노무현’들이 다시 태어났고, 저 역시 그중 한 사람”이라면서 “이제 저는 추모하는 마음을 넘어, 대한민국 대통령으로서 막중한 책임과 무게를 느끼며 당신의 뜻을 이어가려 한다”고 추모했다.

그러면서 ‘반칙과 특권 없이도 성공할 수 있고 열심히 땀 흘린 만큼 정당한 대가를 얻는 사회’, ‘수도권과 지역이 함께 성장하고 발전하는 나라 출신과 환경이 다르다는 이유로 등 돌리는 것이 아닌, 서로를 이해하고 품어주는 공동체’, ‘적어도 먹고 사는 문제로 삶을 포기하는 일 없는 세상’, ‘사람이 사람답게 존중받는 대한민국’ 등 과거 노무현 대통령이 언급했던 미래 비전들을 얘기하며 “노무현 대통령님께서 평생에 걸쳐 만들고자 하셨던 대한민국의 모습”이라고 설명했다.

이 대통령은 “기득권의 반발을 두려워하지 않고 반칙과 특권을 걷어내는 개혁을 추진하겠다”면서 “어디 하나 소외되는 곳 없이 전국 방방곡곡의 국민이 고르게 잘사는 균형발전 대한민국을 만들겠다”고 다짐했다.

또 남북정상회담을 이끌어낸 노 전 대통령과 관련한 얘기를 꺼내며 “분단의 선을 평화의 길로 바꾸며 10·4 남북공동선언을 이뤄내신 대통령님의 뜻을 이어받아, 평화공존과 공동성장의 길을 흔들림 없이 걸어가겠다”고도 했다.

아울러 “따뜻하다 못해 뜨거웠던, 그 누구보다 인간적이었던 ‘사람 노무현’을 우리 모두가 기억한다”면서 “대통령님. 당신께서 그토록 아끼고 사랑했던 이 나라와 국민을 반드시 지켜내겠다. 때로는 멈춰서고, 때로는 넘어질지라도 결코 뒤로 물러서지 않겠다”고 강조했다.

이날 추도식은 차성수 노무현재단 이사장의 인사말에 이어 이 대통령의 추도사, 주제 영상 시청, 한명숙 前 국무총리 추도사, 추모 공연, 유족 인사말 순으로 진행됐다.